Spektakularan adventski program i ove godine u Solinu

Solin se priprema za još jedno blagdansko izdanje Solinskog Adventoriuma, a sudeći prema upravo predstavljenom programu, prosinac će u gradu na Jadru biti ispunjen koncertima, druženjima i zabavom za sve generacije.
Solinski gradonačelnik Dalibor Ninčević najavio je nastupe brojnih poznatih glazbenika u Gradini, ali i povratak omiljenih adventskih sadržaja na Izletište Jadro u Majdanu.
Adventorium počinje u petak, 4. prosinca, koncertom Željka Bebeka, a glazbeni program nastavit će se tijekom cijelog mjeseca, sve do prvog dana 2027. godine.
Bebek otvara Adventorium, a u Gradinu stižu brojna poznata imena
„Danas smo predstavili ovogodišnji program Solinskog Adventoriuma. I ove godine, uz ponudu najboljih glazbenika i zabavljača koji će održati koncerte u Gradini, Solinjani i dragi gosti moći će guštati u predivnom ambijentu i odličnoj atmosferi”, poručio je Ninčević.
Prema objavljenom rasporedu, posjetitelje očekuje ukupno 13 glazbenih večeri, uključujući doček Nove godine.
Program koncerata Solinskog Adventoriuma 2026.:
- 4. prosinca – Željko Bebek
- 5. prosinca – Željko Samardžić
- 11. prosinca – Adi Šoše
- 12. prosinca – Vesna Pisarević
- 18. prosinca – Duško Kuliš
- 19. prosinca – Dražen Zečić
- 22. prosinca – Teo Grčić
- 25. prosinca – Grupa Elite
- 26. prosinca – Ivan Sikirić Ićo
- 27. prosinca – Večer posvećena Miši Kovaču
- 29. prosinca – Nikola Rokvić
- 31. prosinca – Indira, doček Nove godine
- 1. siječnja 2027. – Matko i Brane
Posebnu pozornost zasigurno će privući nastupi Dražena Zečića, Adija Šoše, Vesne Pisarević i Željka Bebeka, dok će za najluđu noć u godini biti zadužena Indira.
Blagdanski ugođaj u Gradini upotpunit će adventske kućice s bogatom ponudom hrane i pića.
Vraća se klizalište na Jadru, a do njega će voziti vlakić
Osim koncerata, Solinski Adventorium donosi i niz sadržaja namijenjenih djeci i obiteljima.
Na Izletištu Jadro u Majdanu ponovno će biti postavljeno klizalište, koje je i prethodnih godina bilo jedno od omiljenih mjesta okupljanja tijekom adventskog razdoblja.
Do klizališta će posjetitelje voziti i blagdanski vlakić, a najmlađe očekuju dječje predstave, koncerti, kutak Djeda Božićnjaka te poseban dječji doček Nove godine.
„Djeca, ali i oni malo stariji, neka se i ove godine pripreme za klizanje na ledu, jer će uz bogat program za djecu na Izletištu Jadro u Majdanu i ove godine biti postavljeno klizalište do kojega će vas voziti vlakić”, najavio je gradonačelnik.
Prosinac u znaku pjesme, plesa i blagdanskog druženja
Ninčević je pozvao Solinjane i njihove goste da uživaju u programu, glazbi i ponudi adventskih kućica.
„Da bi se bolje i ugodnije družilo uz pjesmu, ples i dobru zabavu, triba se dobro zagrijat uz bogatu ponudu jela i pića iz kućica”, poručio je.
Sve dodatne informacije o programu, terminima i pojedinim događanjima bit će dostupne na službenoj stranici Solinski Adventorium.
Sudeći prema najavljenim imenima i sadržajima, Solin će i ove godine biti jedno od mjesta na kojima će se tijekom prosinca tražiti dobra blagdanska atmosfera, od koncerata u Gradini do obiteljskih druženja uz Jadro.