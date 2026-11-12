Spektakularan adventski program i ove godine u Solinu

Solin se priprema za još jedno blagdansko izdanje Solinskog Adventoriuma, a sudeći prema upravo predstavljenom programu, prosinac će u gradu na Jadru biti ispunjen koncertima, druženjima i zabavom za sve generacije.

Solinski gradonačelnik Dalibor Ninčević najavio je nastupe brojnih poznatih glazbenika u Gradini, ali i povratak omiljenih adventskih sadržaja na Izletište Jadro u Majdanu.

Adventorium počinje u petak, 4. prosinca, koncertom Željka Bebeka, a glazbeni program nastavit će se tijekom cijelog mjeseca, sve do prvog dana 2027. godine.

Bebek otvara Adventorium, a u Gradinu stižu brojna poznata imena

„Danas smo predstavili ovogodišnji program Solinskog Adventoriuma. I ove godine, uz ponudu najboljih glazbenika i zabavljača koji će održati koncerte u Gradini, Solinjani i dragi gosti moći će guštati u predivnom ambijentu i odličnoj atmosferi”, poručio je Ninčević.

Prema objavljenom rasporedu, posjetitelje očekuje ukupno 13 glazbenih večeri, uključujući doček Nove godine.

Program koncerata Solinskog Adventoriuma 2026.:

4. prosinca – Željko Bebek

5. prosinca – Željko Samardžić

11. prosinca – Adi Šoše

12. prosinca – Vesna Pisarević

18. prosinca – Duško Kuliš

19. prosinca – Dražen Zečić

22. prosinca – Teo Grčić

25. prosinca – Grupa Elite

26. prosinca – Ivan Sikirić Ićo

27. prosinca – Večer posvećena Miši Kovaču

29. prosinca – Nikola Rokvić

31. prosinca – Indira, doček Nove godine

1. siječnja 2027. – Matko i Brane

Posebnu pozornost zasigurno će privući nastupi Dražena Zečića, Adija Šoše, Vesne Pisarević i Željka Bebeka, dok će za najluđu noć u godini biti zadužena Indira.

Blagdanski ugođaj u Gradini upotpunit će adventske kućice s bogatom ponudom hrane i pića.

Vraća se klizalište na Jadru, a do njega će voziti vlakić

Osim koncerata, Solinski Adventorium donosi i niz sadržaja namijenjenih djeci i obiteljima.

Na Izletištu Jadro u Majdanu ponovno će biti postavljeno klizalište, koje je i prethodnih godina bilo jedno od omiljenih mjesta okupljanja tijekom adventskog razdoblja.

Do klizališta će posjetitelje voziti i blagdanski vlakić, a najmlađe očekuju dječje predstave, koncerti, kutak Djeda Božićnjaka te poseban dječji doček Nove godine.

„Djeca, ali i oni malo stariji, neka se i ove godine pripreme za klizanje na ledu, jer će uz bogat program za djecu na Izletištu Jadro u Majdanu i ove godine biti postavljeno klizalište do kojega će vas voziti vlakić”, najavio je gradonačelnik.

Prosinac u znaku pjesme, plesa i blagdanskog druženja

Ninčević je pozvao Solinjane i njihove goste da uživaju u programu, glazbi i ponudi adventskih kućica.

„Da bi se bolje i ugodnije družilo uz pjesmu, ples i dobru zabavu, triba se dobro zagrijat uz bogatu ponudu jela i pića iz kućica”, poručio je.

Sve dodatne informacije o programu, terminima i pojedinim događanjima bit će dostupne na službenoj stranici Solinski Adventorium.

Sudeći prema najavljenim imenima i sadržajima, Solin će i ove godine biti jedno od mjesta na kojima će se tijekom prosinca tražiti dobra blagdanska atmosfera, od koncerata u Gradini do obiteljskih druženja uz Jadro.