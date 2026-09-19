Solin okupio karikaturiste iz cijelog svijeta: Stiglo 1500 radova iz čak 58 zemalja

Solin je od 17. do 19. rujna ponovno bio mjesto susreta karikaturista iz cijelog svijeta. Na 21. Međunarodni festival karikatura, koji je ove godine održan na temu „Crni humor“, pristiglo je oko 1500 radova autora iz čak 58 zemalja sa svih kontinenata.

Festival je prije 21 godinu pokrenuo karikaturist Marko Ivić, a ovogodišnji program uz središnju izložbu donio je i sadržaje namijenjene najmlađima.

Posjetitelji su tako mogli razgledati dječju izložbu karikatura, pratiti stand-up program te se družiti s karikaturistima Ivanom Sabolićem i Milanom Lekićem, koji su izrađivali portretne karikature posjetitelja.

Grand Prix otišao u Rumunjsku

Grand Prix ovogodišnjeg festivala osvojio je Doru Axinte iz Rumunjske, kojemu je nagrada osobno uručena.

Drugo mjesto pripalo je Fernandu Pici iz Kolumbije, dok je treće mjesto osvojio Peter Zimmer iz Njemačke. Posebne nagrade dodijeljene su i autorima iz Italije, Hrvatske, Turske, Belgije, Kanade i Armenije.

Festival je organizirala Turistička zajednica grada Solina u partnerstvu s Javnom ustanovom u kulturi Zvonimir i Gradskom knjižnicom Solin, uz autora festivala Marka Ivića. Pokrovitelji manifestacije bili su Grad Solin i Turistička zajednica Splitsko-dalmatinske županije.

Još jedno izdanje festivala okupilo je autore različitih kultura i generacija te ponovno dovelo međunarodnu karikaturističku scenu u Solin.