Solin od danas gasi „Gradsko oko”! Građani više ne mogu prijavljivati probleme dosadašnjim sustavom, evo što se mijenja

Građani Solina od danas, subote 7. studenoga 2026., više ne mogu koristiti sustav „Gradsko oko”, dosadašnju digitalnu uslugu za prijavljivanje komunalnih i drugih problema na području grada. Ovu promjenu Grad Solin objavio je u petak, 6. studenoga, putem svojih službenih internetskih stranica. Riječ je o usluzi koja je građanima omogućavala prijavu problema nadležnim gradskim službama, a njezinim gašenjem mijenja se način na koji će stanovnici upozoravati na nepravilnosti i probleme u svojem okruženju.

Umjesto dosadašnjeg sustava, prijave će se sada slati na dvije adrese elektroničke pošte, ovisno o tome kojoj službi pripada nadležnost za određeni problem. Iako mogućnost prijavljivanja nije ukinuta, građani će se ubuduće morati izravno obraćati nadležnim službama.

Gdje građani sada trebaju prijaviti problem?

Grad Solin objavio je nove upute za prijavljivanje problema. Za slučajeve koji su u nadležnosti Odsjeka za komunalno, prometno, poljoprivredno i pomorsko redarstvo Grada Solina, prijave se šalju na adresu redarstvo@solin.hr. Za probleme koji su u nadležnosti Komunalnog društva Grada Solina, građani se trebaju obratiti na adresu ured@kdgs.hr.

To znači da građani prije slanja prijave trebaju procijeniti kojoj službi pripada određeni problem, odnosno kome je potrebno uputiti obavijest. U službenoj objavi nisu detaljnije razrađene upute za slučajeve u kojima građanin nije siguran kojoj se službi treba obratiti. Upravo bi takva situacija mogla izazvati nedoumice kod prijavljivanja problema koji uključuju više različitih nadležnosti.

Zašto se „Gradsko oko” gasi?

Posebno je zanimljivo što Grad Solin u kratkoj službenoj obavijesti nije naveo razlog prestanka rada sustava. Nije pojašnjeno radi li se o tehničkim, financijskim ili organizacijskim razlozima, niti je navedeno planira li se uvođenje nove digitalne platforme za prijavljivanje komunalnih problema.

Također, nije objavljeno koliko je prijava dosadašnji sustav zaprimao, koliko ih je uspješno riješeno ni kakva su bila iskustva građana i nadležnih službi. Ti bi podaci mogli pokazati koliko je „Gradsko oko” bilo korišteno te je li gašenje posljedica procjene njegove učinkovitosti ili nekih drugih okolnosti. Bez takvih informacija teško je procijeniti što je dovelo do odluke o prestanku rada sustava.

Hoće li građani moći pratiti što se događa s njihovim prijavama?

Digitalni sustavi za prijavu komunalnih problema mogu imati važnu prednost jer omogućuju jednostavnije slanje informacija, fotografija i lokacija te, ovisno o funkcionalnostima, praćenje statusa prijave. Prelazak na elektroničku poštu ne mora nužno značiti sporije rješavanje problema, ali otvara pitanje kako će prijave ubuduće biti evidentirane i kako će građani dobivati povratne informacije.

Hoće li svaka zaprimljena prijava dobiti evidencijski broj? Hoće li građani biti obaviješteni kada se problem riješi i postoji li rok za odgovor? Na ta pitanja Grad Solin zasad nije ponudio dodatna pojašnjenja u objavljenoj obavijesti.

Za građane je najvažnije da mogućnost prijavljivanja komunalnih problema nije ukinuta, nego je promijenjen način komunikacije s nadležnim službama. Od 7. studenoga prijave se, umjesto putem „Gradskog oka”, dostavljaju elektroničkom poštom, na adresu gradskog redarstva ili Komunalnog društva Grada Solina. Ostaje vidjeti hoće li Grad u narednom razdoblju predstaviti novi digitalni sustav ili će takav način komunikacije postati trajno rješenje.