Solin objavio nove potpore: Evo tko se može prijaviti i do kada

Grad Solin nastavlja s programima financijske potpore građanima i lokalnom gospodarstvu. Nakon javnog poziva za sufinanciranje troškova stanovanja podstanarima te natječaja za stipendije učenicima i studentima, na red su došli poduzetnici. Gradonačelnik Dalibor Ninčević objavio je kako je otvoren novi javni poziv za dodjelu potpora za razvoj poduzetništva u 2026. godini.

Riječ je o programu kojim Grad Solin želi pružiti podršku poduzetnicima u različitim fazama poslovanja, od pokretanja vlastite djelatnosti do ulaganja u razvoj postojećih tvrtki i obrta.

Javni poziv objavljen je na službenim internetskim stranicama Grada Solina, gdje zainteresirani mogu pronaći uvjete, potrebnu dokumentaciju i informacije o pojedinim mjerama.

Program obuhvaća šest različitih oblika potpore, ovisno o potrebama i vrsti poslovanja.

Potpore su predviđene za novoosnovane tvrtke i obrte, kapitalna ulaganja te dodatna ulaganja u poslovanje.

Poduzetnici mogu zatražiti i sredstva za unaprjeđenje poslovanja korištenjem intelektualnih i marketinških usluga, dok je posebna mjera namijenjena očuvanju i razvoju tradicijskih i umjetničkih djelatnosti.

Šesta mjera odnosi se na poticanje novog zapošljavanja i samozapošljavanja.

Zainteresirani poduzetnici prijave mogu podnijeti od srijede, 21. listopada 2026. godine, u 12 sati, a javni poziv ostaje otvoren do subote, 31. listopada, u 20 sati.

Prijave se zaprimaju isključivo elektroničkim putem, odnosno preko online obrasca dostupnog uz dokumentaciju javnog poziva.

Iz Grada pozivaju poduzetnike da prije prijave detaljno prouče uvjete i provjere ispunjavaju li propisane kriterije.

Solinski gradonačelnik Dalibor Ninčević istaknuo je kako Grad nastavlja s provedbom mjera usmjerenih na različite skupine građana, a nakon potpora podstanarima te stipendija učenicima i studentima sada je naglasak na razvoju poduzetništva.

„Pozivam sve zainteresirane poduzetnike da pažljivo prouče uvjete iz poziva, provjere kriterije za ostvarivanje potpora te pravovremeno podnesu svoje prijave“, poručio je Ninčević.

Sve pojedinosti o dostupnim mjerama, kriterijima i načinu prijave objavljene su na službenim stranicama Grada Solina.