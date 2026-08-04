Solin mladim obiteljima daje 100 eura mjesečno: Ugovore potpisalo 125 korisnika

U Javnoj ustanovi za kulturu "Zvonimir" u Solinu danas su potpisani ugovori za sufinanciranje kamata stambenih kredita za nekretnine na području grada Solina.

Na temelju provedenog Javnog poziva, korisnici koji su ostvarili pravo na sufinanciranje potpisali su ugovore s Gradom Solinom. Na poziv su se prijavile 133 osobe što pokazuje kako je mjera sufinanciranja pogođena te olakšava plaćanje stambenog kredita. Pravo na sufinanciranje kamata ostvarilo je 125 ljudi koji će mjesečno dobivati 100 eura, što je na godišnjoj razini 1.200 eura.

Ovom prigodom gradonačelnik Solina, Dalibor Ninčević naglasio je kako Grad Solin vodi računa o mladim obiteljima jer svaka mlada obitelj ima pravo na dom, a danas za taj pothvat treba izdvojiti veliku svotu novca.

-Izrazio bih zadovoljstvo brojem sugrađana koji su ostvarili pravo na sufinanciranje. Kao Grad nastojimo uvažavati i sufinancirati potrebe naših građana koji su u različitim životnim situacijama. Već drugu godinu provodimo mjere i Program sufinanciranja kamata stambenih kredita, i možemo vidjeti da su danas tu većinom mladi ljudi. Svota kojom financiramo nije velika ali vjerujem kako će pomoći, kazao je Ninčević.

Nadodao je kako u Solinu postoji veliki broj mladih obitelji koje nemaju riješeno stambeno pitanje, što potvrđuje mjera sufinanciranja podstanarstva.

-Usporedo s ovim mjerama radimo i na planu pronalaska zemljišta kako bi osigurali stambene jedinice za naše sugrađane, uglavnom mlade obitelji, a i podstanarima dugoročno riješili problem stanovanja. Rebalansom Proračuna osigurali smo sredstva za ovu namjenu, oko 150 tisuća eura i pozivam sve građane da prate stranice Grada kako bi popratili ove i slične mjere koje nas očekuju, zaključio je Ninčević.