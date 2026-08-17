Solin dočekao svog mladog prvaka: Toma Tadić osvojio srebro i broncu na Europskom prvenstvu

U solinskoj gradskoj upravi održan je prijem za uspješnog mladog sportaša Tomu Tadića, osvajača dviju medalja s Europskog prvenstva.

– Meni osobno i Gradu ovo znači puno. Moram reći da su nas iz Streljačkog kluba Dalmacijacement navikli na ovakve i slične rezultate. Neposredan povod današnjeg prijema izvanredan je uspjeh i rezultat člana kluba, koji se na nedavno održanom prvenstvu okrunio dvjema medaljama, brončanom i srebrnom. Taj je rezultat još i veći jer se prvenstvo održavalo za natjecatelje do 23 godine, a Toma ima 18 godina! – uvodno je kazao solinski gradonačelnik Dalibor Ninčević.

– Pokazao je kontinuitet. Lani je na Igrama mladih u Skoplju osvojio zlato, a na nedavnom prvenstvu Hrvatske također je osvojio dvije zlatne medalje. Jedan je od najperspektivnijih mladih sportaša, strijelaca u Hrvatskoj. Dio je Dalmacijacementa, kluba koji postiže odlične rezultate, a članovi kluba i reprezentativci su Petar Gorša, Josip Sikavica, Marta Zeljković, Anna Ćukušić...

– Ponosan sam kao gradonačelnik i u bližoj perspektivi ćemo graditi i nadograđivati objekte streljačkog kluba kako bi bilo što više Toma te kako bi na taj način promovirali svoj klub, grad i Hrvatsku – izrazio je solinski gradonačelnik optimizam i nadu da će mladi sportaš uz nastavak predanog rada doći i do Olimpijskih igara.

– Ponosan sam na ostvareni rezultat i što mi se taj trud isplatio, što nije bilo uzalud – kratko je izjavio Toma Tadić, dodajući kako je za ovakav rezultat potrebno puno sigurnosti, mirnoće i preciznosti jer je streljaštvo sport "u glavi".

Naravno, uz sve to potrebno je i stalno treniranje. Mladi sportaš kaže da tjedno trenira pet do šest puta, po tri sata. Uz sve to uspijeva ispuniti i školske obveze, a ove je godine upisao Pomorski fakultet.