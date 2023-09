SOLIN ĆE PRODISATI Idućih devet mjeseci postaje veliko gradilište, Butković najavio ogromnu vijest oko tunela Kozjak

Nakon što su svečano otvoreni radovi na dionici ceste Mravince-TTTS, za ovaj dio Solina dogodio se još jedan povijesni trenutak.

Kreće izgradnja odatne rampe na denivelaciji križanja DC 8 (obilaznica Splita) i DC 432. Ovo je jedan od važnijih prometnih projekata za sve građane Solina, a pogotovo za stanovnike mjesnog odbora Priko Vode te naselja Mravince i Kučine. Izgradnja rampe omogućit će bolju prometnu povezanost te smanjiti gužve.

Za projekt izgradnje dodatne rampe na denivelaciju križanja DC8 (obilaznica Split) i DC 432 – Mravinačka rampa ishođena je lokacijska dozvola krajem 2020. godine, a zatim je pokrenut postupak ishođenja građevinske dozvole. Procijenjena vrijednost ovog natječaja je oko dva milijuna eura.

Rampa se odvaja s uzvisine kružnog toka na Bilicama i spaja na postojeću cestu dok se ukida spajanje iz rotora.

- Ovo je projekt vrijedan oko dva milijuna eura. Najviše zalaganjem gradonačelnika, ali i župana, ovaj projekt je došao do realizacije. Izvode se radovi i na pristupnoj cesti za tunel Kozjak. I to je vrlo vrijedan projekt, koji bi krenuo u realizaciju najdalje do kraja godine. Splitsko-dalmatinska županija postaje veliko gradilište. Trebalo je neko vrijeme jer su to veliki projekti. Što se tiče ostalih projekata, potpisali smo ugovor za izgradnju putničkog terminala u Splitu. Pripremamo i luku Stomorska. Izražavam zadovoljstvo, čestitam Solinjankama i Solinjanima dan Grada. Na svečanoj sjednici ćemo vidjeti sva postignuća. Čestitam im na svemu tome - istaknuo je Butković.

Cestar kreće s radovima na 'Mravinačkoj rampi' Posted by DalmacijaDanas on Thursday, September 7, 2023