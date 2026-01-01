Solin će dobiti veliki rotor na dobro poznatoj lokaciji

Hrvatske ceste odabrale su splitski Geoprojekt za izradu projektne dokumentacije novog kružnog raskrižja između Splita i Solina na raskrižju Splitske, Solinske i Matoševe ulice. Tvrtka sa Sukoišanske ulice dobila je posao vrijedan 148.395 eura, što je gotovo 100.000 eura manje od procijenjene vrijednosti nabave.

Za natječaj su se prijavile četiri tvrtke, a Geoprojekt je ostvario maksimalan broj bodova. Osim najniže cijene, splitska tvrtka dobila je i maksimalnu ocjenu za kvalitetu stručnog tima koji će raditi na projektu, pjše Portal Grada Kaštela.

Glavni projektant i projektant ceste bit će Boris Viđak, a projektant objekata Neno Dadić. Viđak ima bogato iskustvo na autocestama i brzim cestama, uključujući projekte na Jadranu poput dionice Ploče - Metković i brze ceste Trogir - Omiš. Dadić je projektirao niz vijadukata i nadvožnjaka diljem Hrvatske, od Splita do Bosne i Hercegovine.

Konkurencija je bila jaka. Riječki Rijekaprojekt ponudio je 208.000 eura, osječki Rencon iz Osijeka 166.600 eura, dok je zajednica zagrebačkih tvrtki Mobilita Evolva i Radionica mostova ponudila najvišu cijenu od 217.834 eura.

Zahtjevni tuneli ispod pruge

Geoprojekt ima godinu dana za izradu kompletne projektne dokumentacije, a poseban izazov bit će projektiranje četiri umjetna tunela koji moraju riješiti prolazak preko dvaju željezničkih kolosijeka. Jedan je glavna pruga Zagreb - Split, a drugi industrijski kolosijek prema Sjevernoj luci.

Dio posla, vrijedan oko 23.000 eura, Geoprojekt će povjeriti tvrtki Geoekspert kao podugovaratelju. Ovaj dio odnosi se na geotehničke istražne radove.

Nakon što projektna dokumentacija bude gotova, slijedi ishođenje građevinske dozvole, što je dodatni postupak koji može potrajati. Tek nakon dobivanja dozvole Hrvatske ceste moći će raspisati natječaj za odabir izvođača radova i krenuti s izgradnjom kružnog raskrižja.

To znači da građani neće osjetiti poboljšanje prometne situacije barem još dvije do tri godine. No, sam početak projektiranja pokazuje da se projekt konačno pokreće nakon dugogodišnjih najava.