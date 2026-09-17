Soldić prozvala HDZ zbog fotografiranja kod škole u Žrnovnici: "Gdje je reakcija ministra Fuchsa?"

Tanja Soldić, kandidatkinja na NL Špira Vlajića, nezavisnoj političkoj listi poznatoj i kao "Lista malog mista", oglasila se uoči izbora za Vijeće gradskog kotara Žrnovnica te prozvala HDZ zbog, kako tvrdi, korištenja prostora Osnovne škole Žrnovnica u političkoj promidžbi.

Soldić navodi da je tijekom predizborne kampanje lista HDZ-a javno objavila promidžbeni materijal i fotografiju snimljenu ispred prostora Osnovne škole Žrnovnica, odnosno u ograđenom vanjskom prostoru škole. Prema njezinim tvrdnjama, na taj je način škola iskorištena kao kulisa za političku promociju.

"Škole trebaju biti politički neutralni prostori"

Soldić smatra da takva praksa otvara pitanje ravnopravnosti svih sudionika u izbornoj promidžbi.

"Korištenje resursa i objekata javnih institucija u promotivne svrhe narušava ravnopravnu izbornu utrku jer pojedinim sudionicima daje neprimjerenu prednost", poručila je. Istaknula je kako bi osnovne škole, zbog svoje prirode i namjene, trebale ostati politički neutralni prostori te biti izuzete od stranačke politizacije. U tom kontekstu prozvala je i ministra znanosti, obrazovanja i mladih Radovana Fuchsa, pitajući zbog čega se nije oglasio o ovom slučaju. Fuchs je, podsjetimo, u ranijim slučajevima javno govorio protiv korištenja škola za političku promociju. U ožujku 2026. poručio je da je iskorištavanje školskog sustava u promotivne svrhe političara neprihvatljivo te je u jednom slučaju Ministarstvo uputilo i inspekciju u školu.

Još je 2023., komentirajući slučaj u OŠ Strožanac, govorio kako se u školama ne mogu održavati politički mitinzi.

Soldić pita postoje li "dvostruki standardi"

Upravo zbog ranijih ministrovih reakcija Soldić sada postavlja pitanje zbog čega, prema njezinim riječima, reakcija izostaje kada se radi o članovima HDZ-a. "Zašto ministar duboko šuti i izostaje s reakcijom – je li to zato što su pravila ovog puta prekršili članovi njegove stranke, čime se otvara prostor za sumnju u dvostruke standarde?", poručila je Soldić.

Objavila je i da je zbog cijelog slučaja nadležnom Izbornom povjerenstvu upućen službeni prigovor. Kako navodi, od Povjerenstva se traži da utvrdi okolnosti slučaja te, bude li potrebno, poduzme mjere u skladu sa svojim ovlastima.

Prozvala i gradonačelnika

Soldić se pritom pozvala i na Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, navodeći odredbe koje se odnose na zabranu promidžbe koja nije u skladu s ciljevima odgoja i obrazovanja. U završnom dijelu objave prozvala je i splitskog gradonačelnika zbog, kako navodi, izostanka reakcije nakon ranijeg slučaja na Blatinama.

"S obzirom na to da se ni gradonačelnik nije oglasio nakon slične situacije na Blatinama, postavlja se pitanje je li se time prešutno dala dozvola da se nastave iskorištavati školski prostori u predizborne svrhe. Naravno, opet ne svima", poručila je Soldić. Dodala je kako ostalim političkim opcijama možda "ne pada na pamet pokušati koristiti školske prostore jer im je to nezamislivo".

Riječ je o tvrdnjama i ocjenama Tanje Soldić iznesenima u njezinoj javnoj objavi u jeku kampanje za izbore za Vijeće gradskog kotara Žrnovnica.