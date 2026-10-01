Soldić otvorila pitanje Peruna: "Ako postoji akt za dovoz materijala s DC8, neka ga pokažu!"

Nova pitanja otvorena su oko budućnosti Peruna i mogućeg dovoza materijala nastalog tijekom radova na projektu državne ceste DC8 TTTS – Dugi Rat. O cijelom slučaju oglasila se Tanja Soldić, vijećnica Mjesnog odbora Žrnovnica s nezavisne liste Špira Vlajića, koja traži da se javnosti predoči sva dokumentacija na temelju koje bi takav zahvat mogao biti proveden.

Soldić je pritom zahvalila vijećnicima Općine Podstrana Luki Jovanoviću i Anti Ramiću, koji su, kako navodi, na sjednici Općine otvorili pitanje Peruna i zatražili odgovore o planiranom prihvatu materijala iz projekta DC8 TTTS – Dugi Rat, čiji su naručitelj Hrvatske ceste. Prema informacijama koje je Soldić prenijela sa sjednice, Općina Podstrana nije dala suglasnost Hrvatskim cestama, a ondje je, tvrdi, također rečeno kako ne postoji izrađen i provjeren rudarski projekt na temelju kojeg bi se takav zahvat mogao provoditi.

"U dokumentaciji projekt postoji, a projektant nas upućuje naručitelju"

Upravo tu Soldić vidi jednu od ključnih nejasnoća. Navodi kako je rudarski projekt u dokumentaciji Općine evidentiran kao "podneseni kompletirani Zahtjev za sanaciju Perun u nadležno Ministarstvo", odnosno kao projektna dokumentacija iz 2025. godine.

No, nakon što su se obratili projektantu, tvrdi Soldić, dobili su odgovor da se za naručenu dokumentaciju trebaju obratiti naručitelju, koji je njezin vlasnik, dok projektant zadržava autorska prava. "Ako projekt uopće nije izrađen, već je samo naručen, očekivali bismo jednostavan odgovor da projekt ne postoji. Umjesto toga, upućeni smo na naručitelja dokumentacije, uz pozivanje na autorska prava", poručila je Soldić. Dodatno pitanje otvorila je, kaže, izjava sa sjednice prema kojoj bi Općina Podstrana, u slučaju da Republika Hrvatska zbog važnosti projekta ceste odluči da se materijal dovozi na Perun, o tome eventualno mogla biti samo obaviještena.

"Otkad nacionalni interes može biti iznad zakona Republike Hrvatske?", pita Soldić.

Zakon veže sanaciju uz provjereni rudarski projekt

Važeći Zakon o rudarstvu tehničku sanaciju neaktivnih eksploatacijskih polja veže uz propisani postupak i provjereni rudarski projekt, a provjeru projekta provodi stručno povjerenstvo nadležnog ministarstva. Zakon također propisuje da rješenje o provedbi tehničke sanacije, među ostalim, sadrži naziv provjerenog rudarskog projekta na temelju kojeg će se radovi izvoditi. Zbog toga Soldić traži odgovor na pitanje postoji li konkretan pravni akt kojim bi se eventualna promjena postojećeg projekta sanacije odobrila. "Ako zbog projekta DC8 TTTS – Dugi Rat treba mijenjati količinu materijala, način njegova ugrađivanja, geometriju sanacije ili druge bitne elemente zahvata, gdje je dokument kojim je ta promjena projektirana, provjerena i odobrena?", pita.

Naglašava kako prostorni plan kojim se određuje namjena prostora, prema njezinu stajalištu, nije isto što i odobrenje konkretnog zahvata s točno određenim količinama materijala i načinom izvođenja radova. Ako se tvrdi da bi materijal s gradilišta DC8 bio dio sanacije Peruna, Soldić smatra da bi javnosti trebalo pokazati odgovarajuću dokumentaciju – provjereni rudarski projekt, odgovarajuće rješenje nadležnog ministarstva, uvjete i ograničenja sanacije te ostale potrebne akte nadležnih tijela.

"Ako postoji suglasnost, neka je pokažu"

Soldić dodatno upozorava kako se završetkom tehničke sanacije smatra tek akt Državnog inspektorata kojim se potvrđuje da je ona u cijelosti provedena u skladu s provjerenim rudarskim projektom. Zato, ističe, nije pitanje treba li Perun sanirati, nego na temelju čega bi se eventualno mijenjali već planirani elementi sanacije.

"Može li se postojeći projekt sanacije mijenjati zato što se na drugom gradilištu pojavio višak iskopa – i, ako može, na temelju kojeg konkretnog zakona, projekta i upravnog akta?", pita Soldić. Pozvala je nadležne da objave dokumentaciju ako ona postoji. "Ako takav akt postoji, neka ga pokažu. Ako postoji suglasnost Općine Podstrana, Grada Splita, Hrvatskih voda ili drugog nadležnog tijela, neka i nju pokažu. Ako građani moraju poštovati zakone, moraju ih poštovati i najveći javni investitori. Nacionalna važnost projekta nije sama po sebi pravna osnova za odstupanje od zakona", poručila je Soldić.

Na kraju je posebno zahvalila vijećnicima koji su temu otvorili na sjednici Općine Podstrana. "A dobar susjed poput gospodina Ramića i gospodina Jovanovića zlata vrijedi", zaključila je Tanja Soldić.