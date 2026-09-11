Soldić objavila Bobanov potpis vezan uz nasipanje kamenoloma: "Ako krenu na Perun i rijeku, narod će aktivirati svoj SRUK"

Priča oko bivšeg kamenoloma Perun u Žrnovnici dobiva novi nastavak. Tanja Soldić, donedavna vijećnica Mjesnog odbora Žrnovnica i kandidatkinja na sedmom mjestu Nezavisne liste Špira Vlajića na aktualnim kotarskim izborima, javno je prozvala splitskog gradonačelnika Tomislava Šutu zbog njegova nedavnog obraćanja stanovnicima Žrnovnice.

Soldić tvrdi da je gradonačelnik u svom obraćanju izostavio spomenuti dokument iz ureda župana Blaženka Bobana, koji se odnosi na Hrvatske ceste i lokaciju Perun. Naglašavamo da se radi o tvrdnjama Tanje Soldić i stavovima iz dopisa upućenog nadležnim institucijama, a ne o zaključcima Dalmacije Danas.

Objavu podržava i Nezavisna lista Špira Vlajića.

Soldić: „Dokumenti zasad daju ozbiljan razlog za pitanja“

Mjesni odbor Žrnovnica još je 18. kolovoza zatražio informacije o pravnoj osnovi odabira Peruna, količinama i vrsti materijala koji bi se ondje mogao dovoziti te dokumentaciji vezanoj uz vode, okoliš i prostornu usklađenost. U novom dopisu navodi se da su na zahtjev odgovorile Hrvatske ceste, dok, prema tvrdnjama potpisnice dopisa, Splitsko-dalmatinska županija, Hrvatske vode i Općina Podstrana traženu dokumentaciju nisu dostavile.

Soldić navodi da su od Hrvatskih cesta dobili poveznice na opsežnu dokumentaciju cijelog projekta, ali da među dostavljenim materijalom nisu pronašli sve ono što su konkretno tražili.

Među ostalim, traže dokumentaciju o količini i svojstvima materijala, načinu njegove ugradnje, zaštiti voda i eroziji, vodopravnim aktima, krajobraznim elaboratima te klasifikaciji i praćenju materijala.

U središtu spora dokument iz ureda župana

Poseban dio dopisa odnosi se na dokument Splitsko-dalmatinske županije koji je, prema tumačenju podnositelja zahtjeva, Hrvatskim cestama omogućio da Perun promatraju kao lokaciju za prihvat viška iskopa s projekta brze ceste.

U dopisu se navodi da su zaprimili odluku župana Blaženka Bobana iz koje, prema njihovom čitanju, proizlazi da je prostor Peruna određen za prihvat viška iskopa. Istodobno tvrde da iz dokumenta nije jasno na temelju kojih je stručnih podloga utvrđena vrsta materijala niti kako se takvo postupanje uklapa u sanaciju lokaliteta.

Upravo je to dokument za koji Soldić tvrdi da ga Tomislav Šuta nije spomenuo kada se obratio Žrnovčanima.

– Ako je Perun, kako je jučer rekao stanovnicima Žrnovnice, isključivo sanacija i nema govora o dovozu iskopa te se ne moramo brinuti, neka to onda jasno i službeno potvrdi – zajedno sa županom i Hrvatskim cestama – poručuje Soldić.

Tvrdi i da je dokument ranije proslijeđen gradonačelniku preko drugih osoba te zaključuje da „dokumenti koje imamo zasad govore da postoji ozbiljan razlog za pitanja“.

Što zapravo kaže članak 216.?

U dopisu se posebna pozornost posvećuje članku 216. Prostornog plana Splitsko-dalmatinske županije.

Prema tekstu citiranom u dokumentu, zbrinjavanje i oporaba neopasnog građevinskog otpada može se provoditi u napuštenim eksploatacijskim poljima ako za to postoje prostorni i drugi propisani uvjeti, uz usklađenost s projektom sanacije i budućom namjenom devastiranog prostora. Među navedenim lokacijama nalazi se i bivše eksploatacijsko polje Perun.

Soldić i potpisnici dopisa, međutim, osporavaju tumačenje prema kojem sama ta odredba automatski znači da se na Perun može dovoziti materijal s konkretnog gradilišta brze ceste.

Pozivaju se i na odredbe prostornog plana Općine Podstrana koje, prema njihovu tumačenju, naglasak stavljaju na sanaciju Peruna, zaštitu okoliša i njegovo buduće korištenje u poslovne ili rekreacijske svrhe.

Traže odgovor i o mogućih 73.000 kubika materijala

Jedno od pitanja koje se pojavljuje u dopisu jest predstavlja li 73.000 kubičnih metara ukupnu količinu viška iskopa koja bi bila planirana za Perun.

Od Hrvatskih cesta traži se i dokumentacija iz koje bi bilo vidljivo kako će se evidentirati količina dovezenog materijala te kako je on pravno i tehnički klasificiran.

U dokumentu se također poziva na rješenje Ministarstva iz 2019. godine. Autori dopisa izdvajaju dio u kojem se navodi da će tijekom izvođenja projekta nastajati i neopasan i opasan otpad, uz obvezu njegova odvojenog prikupljanja i propisanog zbrinjavanja.

To, treba naglasiti, ne znači da se u dokumentu tvrdi da bi opasan otpad bio dovezen na Perun. Upravo suprotno, pitanje vrste i klasifikacije materijala koji bi eventualno završio na Perunu jedno je od onih za koja Soldić traži dodatnu dokumentaciju i odgovor nadležnih institucija.

Posebno upozoravaju na rijeku Žrnovnicu

Jedan od ključnih argumenata iz dopisa odnosi se na blizinu rijeke Žrnovnice.

Potpisnica traži podatke o mogućem utjecaju na oborinske i podzemne vode, eroziju, bujično otjecanje i samu rijeku te očitovanje Hrvatskih voda o tome postoji li potreban hidrogeološki elaborat i odgovarajući vodopravni akt.

– Perun nije mjesto za igranje. Rijeka Žrnovnica nije ničije privatno igralište i treba ostati čista – poručuje Soldić u objavi.

„Neka Šuta, Boban i Hrvatske ceste to službeno potvrde“

Najveća politička poruka upućena je gradonačelniku Tomislavu Šuti, županu Blaženku Bobanu i Hrvatskim cestama.

Soldić traži da, ako je točno kako nema razloga za strah i da se na Perunu provodi isključivo sanacija, takav stav bude potvrđen službenim dokumentima, a ne samo usmenim porukama.

U završnom dijelu dopisa od nadležnih se traži vrlo konkretan odgovor: na temelju kojeg akta, projekta i stručne dokumentacije bi višak iskopa s projekta TTTS – Stara Podstrana mogao biti dovožen na Perun, u kojoj količini i kojeg sastava te kakav bi bio njegov mogući utjecaj na vode, eroziju, krajobraz i biološku raznolikost.

Dopis je potpisala Tanja Soldić u svojstvu predstavnice Mjesnog odbora Žrnovnica, prema odluci vijeća MO-a.

U svojoj javnoj objavi otišla je i korak dalje te najavila da bi, krenu li Hrvatske ceste prema Perunu prije razjašnjenja spornih pitanja, moglo doći do prosvjeda.

– Ako Hrvatske ceste, nakon sumnji na moguće propuste i dopisa koji im je upravo upućen, krenu na Perun i rijeku, narod može aktivirati svoj žrnovački SRUK koji odzvanja malo drukčije: Svi na ulice! – poručila je Soldić.

Najavila je i poziv Tomislavu Šuti, Blaženku Bobanu i predsjedniku Uprave Hrvatskih cesta Ivici Budimiru na sastanak sa stanovnicima Žrnovnice.