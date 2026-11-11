"SOKOL – Nezaustavljiv kao sudbina" ponovno u kinima povodom Dana sjećanja na žrtve Vukovara

Povodom Dana sjećanja na žrtve Domovinskog rata i Dana sjećanja na žrtvu Vukovara i Škabrnje, na velika platna stiže prošireno izdanje filma „SOKOL – Nezaustavljiv kao sudbina”, koji donosi snažnu i emotivnu priču o Velimiru Đereku Sokolu, jednom od heroja obrane Vukovara.

Novo izdanje filma donosi dodatne, dosad neviđene te vizualno unaprijeđene scene koje još snažnije dočaravaju hrabrost, žrtvu i nepokolebljiv duh hrvatskih branitelja.

Prema dosad najavljenom rasporedu, film će se prikazivati u CineStar kinima u:

Zagrebu – Branimir centar

Rijeci

Splitu – Mall of Split

Zadru

Osijeku

Vukovaru

Projekcije su najavljene i u kinima u Našicama, Korenici, Virovitici, Koprivnici, Karlovcu, Korčuli i Motovunu.

Točne datume, termine projekcija i informacije o ulaznicama možete pronaći na službenim stranicama CineStara ili u rasporedu svojeg lokalnog kina.

https://cinestarcinemas.hr/cinestar/sokol/6182

Priča o Sokolu nije samo priča o jednom čovjeku. To je priča o hrabrosti, zajedništvu i žrtvi koja se nikada ne smije zaboraviti.

Vukovar se i ove godine brani u kinu.