Sokol: "Mladi u Hrvatskoj odlaze od roditelja tek s 31 i pol godinom, stambenu krizu neće riješiti zabrane"

Stambena kriza s kojom se suočavaju mladi ne može se riješiti samo ograničavanjem kratkoročnog najma i reguliranjem postojećih nekretnina, nego i izgradnjom novih stanova. Poručio je to Tomislav Sokol, član Odbora za unutarnje tržište i zaštitu potrošača Europskog parlamenta (IMCO), na sjednici na kojoj je Europska komisija predstavila zakon o priuštivom stanovanju. Sokol je upozorio da visoke cijene nekretnina i najamnina mladima sve više otežavaju dolazak do vlastitog doma i odgađaju njihovo osamostaljivanje.

"Od 2010. cijene nekretnina u Europskoj uniji porasle su za više od 60 posto, dok su najamnine porasle za gotovo 30 posto. U Hrvatskoj su cijene nekretnina u istom razdoblju više nego udvostručene. Posljedice posebno osjećaju mladi. Dok mladi u Europskoj uniji roditeljski dom napuštaju u prosjeku s 26 godina, u Hrvatskoj je to tek s 31 i pol godinom", istaknuo je Sokol.

Ograničavanje turističkog najma samo je dio rješenja

Jedan od ciljeva predstavljenog europskog okvira jest omogućiti učinkovitiji odgovor na prekomjerni kratkoročni turistički najam u područjima izloženima snažnom pritisku na tržište stanovanja. Državama članicama i lokalnim vlastima trebao bi osigurati jasniji pravni okvir za mjere kojima bi se veći dio stambenog fonda sačuvao za dugoročno stanovanje.

Predloženi okvir obuhvaća i mogućnost mjera povezanih s praznim nekretninama, kako bi se u područjima s manjkom dostupnih stanova potaknulo njihovo korištenje za stanovanje. Sokol je, međutim, ocijenio da takve mjere same po sebi neće biti dovoljne. Upozorio je i na ograničene ovlasti Europske unije u području stambene politike. "Nakon velikih političkih najava o europskom odgovoru na stambenu krizu moramo biti svjesni da su ovlasti Europske unije u području stambene politike ograničene. Predloženi zakon zato je sadržajno prilično skroman, a velik dio mjera države članice i lokalne vlasti mogu poduzimati već danas. Mladi od nas očekuju konkretne rezultate i ne smijemo dopustiti da na kraju ostanu razočarani", poručio je.

Traži snažnije financiranje izgradnje stanova za mlade

Prema Sokolovu mišljenju, europski odgovor mora obuhvatiti i povećanje ponude stanova, uz veću fleksibilnost europskih financijskih instrumenata. Time bi se državama članicama omogućilo snažnije financiranje nacionalnih programa stanogradnje, posebno onih namijenjenih mladima. "Ako želimo dugoročno smanjiti cijenu stanovanja, moramo graditi više. Zato se moramo izboriti za veću fleksibilnost europskih financijskih instrumenata kako bi države članice mogle snažnije financirati nacionalne programe izgradnje stanova, posebno za mlade. Reguliranje postojećeg stambenog fonda može biti dio rješenja, ali bez izgradnje novih stanova nećemo riješiti problem priuštivog stanovanja", zaključio je Sokol.