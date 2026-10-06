Šokantno otkriće: Protiv splitskog svećenika postojala prijava za zlostavljanje, a zamalo je postao biskup

Predsjednik Hrvatske biskupske konferencije Dražen Kutleša u lipnju 2022. bio je obavješten o optužbama za zlostavljanje maloljetnog sjemeništarca, no svega pola godine kasnije HBK je pod njegovim predsjedanjem donio odluku koja baca sjenu na njegovu ulogu u ovom slučaju.

Riječ je, podsjetimo, o slučaju seksualnog zlostvljanja polaznika Malog sjemeništa na zagrebačkoj Šalati, koje je počelo ranih 2000-ih, kada je žrtva imala 16 godina, o čemu je DNEVNIK.hr prvi pisao.

U odgovoru na upit, iz Zagrebačke nadbiskupije su nam odgovorili da je on u vrijeme kad je doznao za optužbe za zlostavljanje postupao u skladu s važećim propisima. Dodali su i da Kutleša nedvosmisleno podupire temeljito i nepristrano rasvjetljavanje slučaja te da su utvrđivanje istine i sankcioniranje utvrđene odgovornosti zahtjevi od kojih Crkva ne smije odstupiti.

Gotovo šokantna odluka HBK

Također su nam odgovorili da je nadbiskup u komunikaciji s Apostolskom nuncijaturom utvrdio da je u to vrijeme svećenik T. K. već dulje vrijeme ispitivao navode povezane s ovim slučajem, a taj je svećenik kasnije vodio i vatikansku istragu.

Osim što je Kutleša informaciju o navodnom zlostavljanju, prema hrvatskim, a i crkvenim zakonima, trebao proslijediti policiji ili uputiti onoga tko mu je informacije poslao da to sam učini, a po svemu sudeći to nije učinio, gotovo da šokira odluka HBK donesena početkom 2023.

Tada je, pola godine nakon što je Kutleša bio upoznat s optužbama, osumnjičenom zlostavljaču HBK produžio petogodišnji mandat u jednom svom važnom tijelu nadležnom za katoličke škole. Nije poznato je li Kutleša prije donošenja ove odluke upoznao ostale biskupe s informacijom koju je imao, iako su neki od njih za navodno zlostavljanje sigurno znali, budući da se o tome u crkvenim krugovima pričalo godinama.

Mogli su ga smijeniti čim je počela istraga

Službena vatikanska istraga počela je u veljači 2023., dakle nekih mjesec dana nakon odluke HBK, ali ni tada osumnjičeni zlostavljač nije smijenjen s te dužnosti.

Štoviše, dvije i pol godine kasnije, u vrijeme kada je vatikanska istraga završavala, u kolovozu 2025. osumnjičenog je zlostavljača požeški biskup Ivo Martinović postavio za župnika u jednoj župi, a s te je službe smijenjen tek godinu dana kasnije, i to nakon našeg upita biskupu razmišlja li o smjeni navodnog zlostavljača.

Ovdje je važno napomenuti da crkveni zakoni predviđaju mogućnost privremene smjene svećenika s njegovih službi čim počne istraga protiv njega, pogotovo kad je riječ o optužbi za seksualno zlostavljanje maloljetnika, tako da su i HBK i Martinović imali temelj da to učine, ali nisu.

Navodni zlostavljač bio na putu da postane biskup?

Takve teško branjive odluke vrha Katoličke Crkve u Hrvatskoj vezane za, najblaže rečeno, spornog svećenika nisu izuzeci, nego nastavak niza koji se protezao godinama.

Tako je osumnjičeni zlostavljač, nakon što je obnašao visoke dužnosti u Požeškoj županiji, prije desetak godina postao kanonikom, što je visoka crkvena čast kojom biskup nagrađuje svećenika za njegove zasluge, iako je tadašnji požeški biskup Antun Škvorčević nekoliko godina prije bio upoznat s optužbama. To imenovanje pokazuje da je svećenik napredovao u crkvenoj hijerarhiji unatoč optužbama za zlostavljanje maloljetnika.

O osumnjičenom zlostavljaču također se pričalo kao o mogućem biskupskom kandidatu, a prijedloge za ta imenovanja u svakoj biskupiji sastavlja biskup, što je u navedeno doba bio Škvorčević. Iako je teško doznati je li ga Škvorčević uistinu predlagao za biskupa, s obzirom na to da je lista kandidata tajna, poznato je da je navodni zlostavljač uživao biskupovu podršku i godinama mu bio jedan od najbližih suradnika, piše Dnevnik.hr.

Sumnja u sustavno zataškavanje

Ta podrška možda je postojala i izvan Požeške biskupije, pa možda i među nekim svećenicima u samom Vatikanu, jer je tadašnji bečki nadbiskup, kardinal Christoph Schönborn, osjetio potrebu pisati vatikanskom Dikasteriju za biskupe 2018. da bi upozorio da je potencijalni kandidat za biskupa svećenik koji nosi teret optužbi za seksualno zlostavljanje maloljetnika. Nije nemoguće da je upravo kardinalovo pismo spriječilo ovo imenovanje.

Schönborn je za detalje slučaja doznao od same žrtve i u više je navrata upozoravao hrvatske biskupe na optužbe te je izrazio sumnju u sustavno zataškavanje cijelog slučaja.

Istovremeno dok je sporni svećenik uživao blagodati i počasti kojima su ga obasipali ljudi iz vrha Katoličke Crkve u Hrvatskoj, zlostavljani mladić i njegov kolega koji je zlostavljanje prvi prijavio doživljavali su prijetnje i šikaniranja.

Vatikanska istraga zaključila da su optužbe vjerodostojne

Sve navedeno baca veliku sjenu na vrh Crkve u Hrvatskoj i postavlja opravdano pitanje jesu li Kutleša, Škvorčević, Martinović i drugi biskupi radili u interesu zaštite žrtve ili su, iz zasad nepoznatih razloga, prednost davali svećeniku za kojim su se godinama vukle optužbe za seksualno zlostavljanje maloljetnika.

Protiv njega je provedena vatikanska istraga čiji je zaključak bio da su optužbe vjerodostojne te je požeškom biskupu Martinoviću naloženo da provede vansudski, upravni kanonski postupak. Upravni postupak jednostavniji je i brži od sudskog kanonskog postupka i obično se nalaže kada je prikupljeno dovoljno dokaza. U pravilu se traži očitovanje optuženog i nakon toga se donosi odluka.

Crkvena odluka na čekanju

Na čelu tročlanog vijeća koje vodi upravni kanonski postupak je stručnjak za kanonsko pravo don Marin Batur, no odluka još uvijek nije donesena, iako je nalog vatikanskog Dikasterija za nauk vjere stigao još u travnju. Iz HBK poručuju da je to zato što je postupak u mirovanju na izričiti zahtjev policije, kako se ne bi ugrozio civilni postupak.

Tu su tvrdnju sa skepsom primili mnogi u crkvenim krugovima, navodeći da je u crkvenom postupku istraga završena još prošle godine i da su prikupljeni svi potrebni dokazi i iskazi te da nije jasno kako bi crkveni postupak mogao ugrožavati postupanje policije i DORH-a.