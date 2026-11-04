Šokantne tvrdnje iz Vranjica: "Gurali su plažu u more, a onda je isplivao plavi azbest!"

Osam godina pripreme, niz administrativnih postupaka i samo deset dana radova. Tako su predstavnice političke platforme Možemo! opisale dosadašnji tijek sanacije azbestom onečišćene plaže Kosica u Vranjicu. Na konferenciji za medije održanoj u srijedu, 4. studenoga, upozorile su da su radovi zaustavljeni nakon pojave plavog azbesta te zatražile odgovore od Fonda za zaštitu okoliša i nadležnog ministarstva.

Sanacija plaže Kosica, jedne od lokacija opterećenih azbestnim otpadom na području nekadašnje tvornice Salonit, ponovno je u središtu pozornosti. Na konferenciji za medije održanoj u Vranjicu koordinatorica lokalne grupe Možemo! u Splitu Tanja Jadrešić i županijska zastupnica Meri Juričko upozorile su na dugotrajnost postupka, probleme s dokumentacijom i izborom izvođača te izostanak jasnih informacija o nastavku radova.

"Tvrtka nema nikakve reference za takvu sanaciju”

Tanja Jadrešić podsjetila je kako se o potrebi sanacije Kosice govori još od 2009. godine, dok je postupak pokrenut 2018. godine.

„Godine 2018. počinje proces, a 2026. započinju radovi. Što se dogodilo u međuvremenu, reći će kolegica Meri Juričko”, kazala je.

Posebno je kritizirala odabir tvrtke kojoj su povjereni radovi.

„Ono što je problem, što sada imamo aktualni i aktivni problem, jest da je sanacija od strane Fonda za zaštitu okoliša i Ministarstva zaštite okoliša predana tvrtki koja nema apsolutno nikakve reference u tim vrstama sanacije”, ustvrdila je Jadrešić.

Dodala je kako postoje i dvojbe o ovlaštenjima izvođača za gospodarenje opasnim otpadom.

„Nismo sigurni, mislimo da nema niti ovlaštenje za gospodarenje opasnim otpadom”, rekla je.

Riječ je o tvrdnjama predstavnice Možemo! koje zahtijevaju očitovanje nadležnih institucija i izvođača radova.

„Pojavio se plavi azbest i radovi su stali”

Jadrešić je iznijela tvrdnju da je problem nastao već na samom početku radova, kada je tijekom zahvata na plaži došlo do pojave plavog azbesta iz mora.

„Na samom početku rada na toj sanaciji dogodilo se to da im je plavi azbest, jer su gurali plažu u more, isplivao iz mora i onda je sanacija zaustavljena”, izjavila je.

Prema njezinim riječima, radovi su trajali svega deset dana.

Upozorila je kako su građanske inicijative, udruge i aktivisti još prije početka radova izražavali sumnju u predloženi način sanacije.

„Građanske inicijative, udruge i aktivisti upozoravali su već na predstavljanju tog projekta, prije nego što je započet, da to neće funkcionirati”, kazala je.

Postavila je i pitanje što je Fond za zaštitu okoliša poduzeo nakon zaustavljanja radova.

„Zašto nitko ne zna koji su daljnji planovi, a morao bi znati? To želimo i mi saznati i borit ćemo se kroz naše saborske zastupnike i Saborski odbor za zaštitu okoliša da se javno utvrdi na koji će se način nastaviti ova sanacija”, poručila je Jadrešić.

Meri Juričko: „Nakon osam godina vratili smo se na promjenu plana”

Županijska zastupnica Meri Juričko iznijela je kronologiju postupka sanacije Kosice, posebno se osvrnuvši na administrativne prepreke i postupak dodjele koncesije.

Prema podacima koje je iznijela, tijekom 2024. i 2025. godine vodili su se postupci vezani uz potrebne dozvole i koncesiju.

Navela je kako je koncesija dodijeljena u ožujku 2025., ali je dva mjeseca poslije Državno odvjetništvo dalo mišljenje prema kojem Županija nije bila nadležna za njezinu dodjelu.

„U studenome 2025. ukinuta je koncesija. Početkom 2026. dodijeljena je nova, a u lipnju su započeli radovi”, kazala je Juričko.

Potom je upozorila na ono što smatra ključnim neuspjehom cijelog postupka.

„Nakon deset dana radovi su prekinuti jer plan sanacije nije dobar. Dakle, osam godina od početka vratili smo se na promjenu plana sanacije, za koji od početka ne znamo kakav je”, izjavila je.

„Kako je moguće da se nije znalo što će se dogoditi?”

Juričko je posebno problematizirala način na koji se pristupilo radovima na plaži.

„Kako se može dogoditi da poslije deset dana ispliva plavi azbest? Kakav je to projekt u kojem se ne zna što se događa ako se plavi azbest pogura u more? Je li to sanacija?”, upitala je.

Plavi azbest, odnosno krokidolit, ubraja se među posebno opasne vrste azbestnih vlakana. Ipak, tvrdnje o njegovoj pojavi na konkretnoj lokaciji, kao i o razmjerima onečišćenja, potrebno je potvrditi odgovarajućim stručnim nalazima.

Juričko je potom postavila pitanje koje je obilježilo njezino izlaganje:

„Gdje prestaje korupcija, a počinje nesposobnost?”

Traže evidenciju svih oboljelih, ne samo radnika

Osim same sanacije, Juričko je otvorila i pitanje praćenja zdravstvenih posljedica izloženosti azbestu.

Upozorila je kako postojeći propisi o praćenju bolesti povezanih s azbestom, prema njezinu tumačenju, ne obuhvaćaju na odgovarajući način stanovnike koji nisu profesionalno radili s azbestom, ali su živjeli u njegovoj blizini.

„Inzistirat ćemo na tome da se taj pravilnik proširi na način da se dijagnosticiraju, odnosno evidentiraju u registrima svi oni koji su na ovom području oboljeli od te vrste karcinoma”, najavila je.

Dodala je i kako su predstavnici lokalnih udruga u više navrata pokušavali dobiti podatke o broju profesionalno oboljelih.

„Ti podaci, bez obzira na to što postoje, Ministarstvo zdravstva ne želi dostaviti”, ustvrdila je Juričko.

Radojčić: „Država mora preuzeti odgovornost”

Na konferenciji za medije govorila je i saborska zastupnica Možemo! te predsjednica saborskog Odbora za zaštitu okoliša i prirode Dušica Radojčić, koja je oštro kritizirala dosadašnju sanaciju bivše tvornice Salonit.

„Prije 15 godina izvršena je takozvana sanacija, plaćena za tada rekordnih 111 milijuna kuna, da bi se danas sanacija ponovno morala raditi”, poručila je Radojčić.

Najavila je da će od Ministarstva zaštite okoliša i Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost zatražiti da se područje bivše tvornice Salonit uvrsti među crne točke koje zahtijevaju hitnu sanaciju.

„Država mora preuzeti odgovornost za sigurnost i zdravlje stanovnika, a poslije se naplatiti od onih za koje smatra da su krivi ili odgovorni”, naglasila je Radojčić.

Što dalje s plažom Kosica?

Iz Možemo! poručuju da stanovnici Vranjica imaju pravo znati zašto je sanacija zaustavljena, tko je odgovoran za projekt i na koji će se način radovi nastaviti.

Tanja Jadrešić naglasila je kako nije dovoljno samo dopunjavati dokumentaciju ako javnost pritom nema odgovore na ključna pitanja.

„Mi i dalje ne znamo meritum stvari. Ne znamo zapravo koliko je taj projekt loš. Znamo samo da je započet i nakon deset dana zaustavljen”, rekla je.

Predstavnice Možemo! najavile su da će putem saborskih zastupnika i nadležnog saborskog odbora nastaviti tražiti informacije o nastavku sanacije.

Nakon višegodišnjeg čekanja, stanovnici Vranjica i dalje očekuju odgovor na osnovno pitanje: kada će plaža Kosica biti sigurno i trajno sanirana?