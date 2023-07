ŠOKANTNE SCENE U SPLITSKOJ GRADSKOJ UPRAVI Matijević: "Tražit ćemo razrješenje Damira Barbira iz SDP-a"

Na 16. sjednici Gradskog vijeća Grada Splita prošao je "Prijedlog Odluke o zaduživanju Grada Splita za izgradnju kapitalnih projekata". Naime, Grad Split se zadužuje za dodatnih 150 milijuna eura!

Vrijedi napomenuti da su vijećnici Centra i Damir Barbir iz SDP-a bili za, i to je presudilo da se digne kredit od 150 milijuna eura. Podsjetimo, drugi vijećnik iz redova SDP-a, Davor Matijević je bio protiv.

Barbir šokirao Matijevića i SDP

Naime, Damir Barbir iz SDP-a glasovao je za ovu odluku, dok je predsjednik stranke SDP-a i drugi gradski vijećnik Davor Matijević glasao protiv!

Samim time, Barbir je glasovao suprotno odluci njegovog predsjednika iz SDP i time je njegova ruka presudila da prođe točka o "Prijedlogu Odluke o zaduživanju Grada Splita za izgradnju kapitalnih projekata". Tom odlukom će Grad Split dignuti novi kredit od 150 milijuna eura za gradske projekte.

"Ispričati ću se glasačima SDP-a"

Davor Matijević ubrzo nakon šokantnog glasanja Damir Barbira obratio medijima.

"Imali smo uvjetovanu podršku i odlučili da nećemo podržati. Ispričati ću se glasačima SDP-a jer ovo nije bio naš stav. Iskreno nisam očekivao ovakav ishod. Gradonačelnik ima novu većinu s Damirom Barbirom. Na tijelu stranke ćemo predložiti da prestajemo imati suradnju s Centrom i tražit ćemo razrješenje Damira Barbira iz SDP-a. Trebali smo imati obrambeni mehanizam. Ovo nije bio stav SDP-a. Dogodio se raskol između vijećnika. Odluka nije trebala proći u ovom obliku", kazao je Matijević u izjavi za medije te je na kraju nadodao i ovo:

"Zaposlenik SDP-a, bio je predsjednik SDP-a..."

"Kad čujemo floskule gradonačelnika to je stara priča. Ja mu čestitam što se usavršio u kupnji vijećnika. Žao mi je što je kupio našeg vijećnika. Žao mi je što se nažalost prodao. Ivica Puljak je kopirao što je radio i HDZ i Željko Kerum ali i SDP. To je stara politika, mešetaranje i trgovina. Damir Barbir je zaposlenik SDP-a, bio je predsjednik SDP-a i stvarno nisam očekivao to. On radi i prima plaću od SDP-a", zaključio je Davor Matijević iz SDP-a.