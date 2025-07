ŠOKANTNE PRIČE O NESREĆAMA NA ROMOBILIMA Iz splitskog KBC-a otkrili zastrašujuće brojke: "Djeca s prijelomima lubanje, krvarenjima i doživotnim oštećenjima"

"Šetali smo s dvoje male djece na šetnici uz rijeku. Klinac od 15 godina zabio se svom brzinom u naše dijete od četiri i pol godine. Dva dana i dvije noći muž je proveo s njim u bolnici. Nasreću, nakon svih pretraga i snimanja nije bilo posljedica osim ogromnog hematoma na čelu".

Ovo je ispovijest jedne majke koja se javila blogerici Petri Ninčević iz Zagreba, mami dvoje djece, nakon njene objave na društvenim mrežama. Naime, Petra je pokrenula pravu lavinu komentara kad je s pratiteljima podijelila vlastito iskustvo, a iznenadila se brojem reakcija, koje i dalje pristižu. Naime, svjedočila je nesreći djeteta na električnom romobilu.

- Podijelila sam iskustvo koje me potreslo, dijete mi je iznenada izletjelo na električnom romobilu ispred auta dok sam se vozila prema trajektu (vrlo sporo u koloni i mogla sam zakočiti). Nasreću, ništa se nije dogodilo, ali situacija me nagnala na razmišljanje i potrebu da o tome otvoreno progovorim - kaže za 24sata Petra.

- I moj 9-godišnjak je tražio električni romobil na dar, no i suprug i ja smo, gledajući do tada kako se općenito romobilima upravlja na prometnicama, odlučili da to ipak ne želimo omogućiti, prvenstveno zbog njegove sigurnosti - rekla je još potresena mnogobrojnim ispovijestima.

“Radila sam na intenzivnoj kad mi je mladi dečko umro s teškom ozljedom glave nakon pada s električnog romobila. Danas me trnci prođu svaki put kad samo vidim romobil, a kamoli dijete na njemu”, najpotresnija je poruka koju je Petra dobila.

“Od poznanika mala šetala s roditeljima, prošao klinac na romobilu, pokosio je i mala završila na operaciji glave, šaraf od romobila joj se zabio u lubanju, jedva je preživjela”, napisala je jedna pratiteljica Petri.

- Nisam očekivala toliko poruka od drugih žena, majki i vozača koji su mi se javili s vlastitim, često puno opasnijim, pa čak i tragičnim iskustvima. Očito je da ovo nije izoliran slučaj nego ozbiljan problem o kojem kao društvo moramo razgovarati - naglasila je za 24sata.

“Ja radim u bolnici, od kada je romobila, naša traumatologija je od proljeća do kraja ljeta vječito puna jer lomova je 200% više nego inače, potresa mozgova, epilepsije, slomljenih nosova, vilica, zubi i ostalo…”, stoji u drugoj poruci.

Epidemija nesreća djece na električnim romobilima pokorila je Hrvatsku, a ogroman porast ozlijeđenih upravo zbog pada s e-romobila bilježe sve bolnice. Tako su u splitskom KBC-u samo u svibnju i lipnju nakon pada s e-romobila hospitalizirali 52 osobe, od kojih je čak 30 djece.

- Od toga je njih 11 bilo hospitalizirano na neurokirurgiji. U devet slučajeva radilo se o moždanom krvarenju, kod pet osoba je zabilježen prijelom lubanje i kosti lica. Dakle, riječ je o teškim ozljedama s trajnim posljedicama, poput glavobolje, oštećenja pamćenja, koja mogu biti i doživotna - rekli su za 24sata iz Zavoda za neurokirurgiju KBC-a Split.

Takvih je iskustava sve više, a pozivi liječnika, policije i prometnih stručnjaka sve su glasniji. Zato su početkom srpnja u Klinici za dječje bolesti Zagreb sazvali konferenciju za novinare na kojoj su predstavnici Klinike, MUP-a, Ministarstva mora, prometa i infrastrukture te Ministarstva zdravstva javnosti prezentirali dramatičan porast broja teških ozljeda zbog padova s električnih romobila kod djece i adolescenata.

- Broj ozljeda u odnosu na prošlu godinu se učetverostručio, a ozbiljna je i težina ozljeda - rekao je tad predstojnik Klinike za dječju kirurgiju Stjepan Višnjić.