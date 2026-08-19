Šokantna snimka s Ugljana: Iz policijskog vozila bačen opušak, pokrenute provjere

Policijska uprava zadarska pokrenula je provjere nakon što je dobila snimku za koju se navodi da je nastala na otoku Ugljanu, a na kojoj se vidi kako iz službenog policijskog vozila u vožnji na cestu izlijeće opušak cigarete.

“Policijski službenici svojim postupanjem trebaju biti primjer zakonitog, odgovornog i profesionalnog ponašanja. Postupanje kakvo je vidljivo na dostavljenoj snimci, ako se utvrdi da ga je počinio policijski službenik, neprihvatljivo je, osobito u razdoblju povećane opasnosti od nastanka i širenja požara”, poručili su iz PU zadarske za Index.

Dodali su da takvo ponašanje nije u skladu sa standardima koji se očekuju od policajaca te da može narušiti ugled policije.

“Policija, zajedno s drugim žurnim službama, svakodnevno sudjeluje u aktivnostima usmjerenima na zaštitu života, imovine i sigurnosti građana te prevenciju požara”, naveli su.

Podsjetimo, dok na Jadranu gore katastrofalni požari, s otoka Ugljana stigla je šokantna snimka na kojoj se vidi kako je iz policijskog automobila u vožnji netko kroz prozor izbacio zapaljeni opušak cigarete, piše Morski.hr. U isto to vrijeme dok se na građane apelira da ne pale vatru na otvorenom i da poduzimaju sve mjere kako bi spriječili požare.

Snimku pogledajte ovdje

- Smatram da je ovakvo ponašanje posebno problematično upravo zato što se radi o službenoj osobi koja bi trebala biti primjer odgovornog ponašanja i poštivanja propisa - poručio je čitatelj Morskog.

Jasno je kako je i inače zabranjeno bacanje zapaljenih opušaka iz vozila, no usred ovih katastrofalnih suša, samo jedna iskra dovoljna je za novu buktinju. Kazna za bacanje opuška u vožnji inače je 130 eura.