Na raskrižju Ulice Jurja Šižgorića i Ulice Bruna Bušića u Splitu zabilježena je opasna prometna situacija koja je mogla imati ozbiljne posljedice.

Kamera iz automobila koji se kretao Ulicom Jurja Šižgorića snimila je trenutak u kojem drugi vozač prolazi kroz crveno svjetlo na semaforu.

Naime, u trenutku kada se vozaču koji je prometovao Šižgorićevom ulicom upalilo zeleno svjetlo, iz smjera Ulice Bruna Bušića, nizbrdo, velikom brzinom naišao je automobil koji se nije zaustavio na crvenom svjetlu.

Posebno zabrinjava činjenica da je u tom trenutku zeleno svjetlo bilo upaljeno i za pješake.

Automobil je naglo prošao raskrižjem, unatoč prometnoj signalizaciji, stvarajući potencijalno opasnu situaciju za ostale sudionike u prometu.