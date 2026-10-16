Šokantan slučaj u Orebiću: Muškarac pilom prerezao kanalizacijsku cijev, fekalije završile u moru nedaleko od plaže!

Policija je dovršila kriminalističko istraživanje protiv 30-godišnjaka kojeg sumnjiči da je krajem rujna ove godine u Orebiću izazvao onečišćenje mora nakon što je prerezao glavnu kanalizacijsku cijev.

Prema informacijama Policijske uprave dubrovačko-neretvanske, incident se dogodio ispod jednog hotela, svega nekoliko metara od plaže.

Pilom prerezao cijev tijekom odštopavanja kanalizacije

Kriminalističkim istraživanjem koje su proveli policijski službenici Policijske postaje Ston utvrđena je sumnja da je 30-godišnjak tijekom radova na odštopavanju glavne kanalizacijske cijevi postupio protivno propisima.

Naime, sumnjiči ga se da je ručnom pilom prerezao glavnu kanalizacijsku cijev koja se nalazila u moru, na udaljenosti od približno pet metara od plaže.

Zbog oštećenja cijevi u more je istekla neutvrđena količina otpadnih tvari i fekalija.

Moguća opasnost za kakvoću mora i zdravlje ljudi

Policija navodi da je takvim postupanjem mogla biti znatno ugrožena kakvoća mora, kao i život ili zdravlje ljudi.

Točna količina otpadnih tvari koje su završile u moru nije utvrđena.

Nakon dovršenog kriminalističkog istraživanja protiv 30-godišnjaka podnesena je kaznena prijava nadležnom državnom odvjetništvu zbog sumnje u počinjenje kaznenog djela onečišćenja okoliša, iz članka 193. Kaznenog zakona.