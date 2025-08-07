ŠOKANTAN PROPUST U SPLITSKOJ TRGOVINI Nećete vjerovati koliko je vremena prošlo od isteka roka trajanja ovog proizvoda: "Jučer kupljeno. Žalosno..."

Koliko često uopće pogledate datum isteka roka trajanja prije nego što nešto stavite u košaricu?

Za neke je to prva stvar koju provjere, dok drugi gotovo nikada ne obrate pažnju. Kako nam otkriva nekolicina sugovornika, vjeruju izgledu proizvoda ili jednostavno kupuju 'ono što se često troši, pa tome ne može isteći rok'.

No, ignoriranje tog malog, često neprimjetnog datuma na ambalaži može vas skupo koštati. I to ne samo novcem, nego i zdravljem. Koliko zapravo pazimo na rok trajanja? I trebamo li biti oprezniji nego što jesmo?

Da su ovakva pitanja više nego opravdana, potvrđuje i slučaj jednog našeg sugrađanina i čitatelja (podaci poznati redakciji portala Dalmacija Danas) koji je nedavno, točnije 28. srpnja 2025. godine, u jednoj trgovini poznatog trgovačkog lanca kupio Kranjsku kobasicu na čijoj je ambalaži pisalo 'najbolje upotrijebiti do 21. siječnja 2025.'

- Jučer kupljeno u Riboli na Poljičkoj, kraj McDonald'sa. Istekao rok u 1. mjesecu, a još uvijek u prodaji. Žalosno - napisao nam je čitatelj ranije.

Dostavio nam je i fotografiju proizvoda te fotografiju računa, čime je potvrdio da je proizvod kupljen točno 28. srpnja 2025. godine. Na fotografijama se jasno vidi da se radi o Gavrilović kranjskoj kobasici, a najbolje upotrijebiti do 21/01/2025.

Pitanje sigurnosti i kontrole proizvoda

Svjesni smo da je danas u maloprodaji malo trgovaca, a puno posla, no ovakve situacije ipak otvaraju važno pitanje sigurnosti i kontrole prehrambenih proizvoda u prodaji.

Iz Ribole su za portal Dalmacija Danas potvrdili kako su odmah po zaprimanju informacije o incidentu pokrenuli unutarnju provjeru u trgovini na Poljičkoj cesti u Splitu, s ciljem utvrđivanja na koji je način proizvod kojem je istekao rok trajanja ostao na prodajnoj polici.

- Prije svega, želimo se ispričati kupcu zbog neugodnosti koju je doživio. Svjesni smo koliko je važno povjerenje u kvalitetu i sigurnost proizvoda koje nudimo, te nam je iznimno žao što je došlo do ovakve situacije.

'Pokrenuli smo internu provjeru'

Odmah po zaprimanju informacije pokrenuli smo internu provjeru u navedenoj poslovnici kako bismo utvrdili kako je proizvod s isteklim rokom trajanja ostao na polici. Naše poslovnice provode redovite kontrole proizvoda, uključujući provjeru roka trajanja, no očito je u ovom slučaju došlo do propusta u procesu. O tome ćemo dodatno educirati naše djelatnike i pojačati nadzor kako bismo spriječili slične situacije u budućnosti.

Kupcu poručujemo da nam se slobodno obrati u poslovnici. Cijenimo njegovu pažnju i odgovornost u dijeljenju ove informacije.

Još jednom zahvaljujemo na vašem upitu i suradnji. Otvoreni smo za daljnju komunikaciju - stoji u odgovoru na naš upit.

Ovakvi slučajevi otvaraju i širu temu razlikovanja oznaka na prehrambenim proizvodima, koje mnogi potrošači ne razumiju u potpunosti ili ih zanemaruju.

Znate li razliku oznaka 'upotrijebiti do' ili 'najbolje upotrijebiti do'?

Europska agencija za sigurnost hrane (EFSA) razvila je i službeni vodič za proizvođače, kako bi im pomogla prilikom odlučivanja hoće li na proizvod staviti oznaku 'upotrijebiti do' ili 'najbolje upotrijebiti do'.

Riječ je o vrlo važnoj razlici

'Upotrijebiti do' odnosi se na sigurnost hrane. Proizvod se nakon tog datuma ne smije konzumirati, čak i ako izgleda i miriše normalno.

'Najbolje upotrijebiti do' odnosi se na kvalitetu, a ne sigurnost. Hrana se može konzumirati i nakon tog datuma, no moguće su promjene u okusu, teksturi ili boji.

Zato je, i iz perspektive trgovaca i kupaca, nužno redovito kontrolirati proizvode na policama i jasno razumjeti razliku između ove dvije oznake jer jedna može značiti pokvarenu hranu, a druga samo proizvod slabije kvalitete.

Rizici konzumacije proizvoda kojima je istekao rok trajanja

Kada kupujemo hranu, mnogi od nas smatraju da je najsigurnije izbjegavati proizvode kojima je istekao rok trajanja. No, koliko zapravo razumijemo zašto je to važno? I koje su konkretne posljedice ako zanemarimo ovu važnu oznaku?

Zdravstveni rizici - opasnosti po život i zdravlje

Prije svega, konzumacija hrane kojoj je istekao rok trajanja može dovesti do ozbiljnih zdravstvenih problema. Hrana koja je prešla svoj rok može sadržavati štetne bakterije, gljivice, toksine i druge mikroorganizme koji se u njoj razmnožavaju kako vrijeme prolazi.

Najčešći uzročnici trovanja hranom su bakterije poput Salmonelle, Listerije, Escherichia coli, i Clostridium perfringens. One mogu izazvati simptome poput mučnine, povraćanja, dijareje, grčeva u trbuhu, pa čak i teže oblike poput dehidracije i septičkog šoka.

Kod osjetljivih skupina poput djece, starijih osoba i osoba sa oslabljenim imunološkim sustavom, posljedice mogu biti i fatalne.

Promjene u sastavu hrane - šteta na nutritivnom profilu

Čak i ako hrana ne izazove akutno trovanje, njena nutritivna vrijednost se s vremenom smanjuje. Proteini se razgrađuju, vitamini gube djelotvornost, a masnoće mogu oksidirati i postati štetne za organizam.

Na primjer, mliječni proizvodi s isteklim rokom mogu izgubiti kalcij i druge esencijalne minerale, dok meso i prerađevine poput kobasica mogu razviti neugodne mirise i okus zbog razgradnje masnih kiselina.

Estetske i senzorne promjene

Hrana kojoj je prošao rok trajanja često mijenja boju, teksturu i miris. Iako neke od ovih promjena nisu nužno znak da je proizvod otrovan, one ukazuju na kvarenje i smanjenje kvalitete.

Kod mliječnih proizvoda može doći do zgrušavanja, dok se kod mesnih proizvoda mogu pojaviti mrlje ili sluz. Takve promjene, iako ne uvijek opasne, značajno umanjuju prehrambenu vrijednost i mogu uzrokovati probavne smetnje.

Psihološki efekti i povjerenje potrošača

Kad potrošači jednom iskuse neugodne posljedice zbog konzumacije neispravnog proizvoda, vrlo je vjerojatno da će izgubiti povjerenje u brend ili trgovinu. To može imati dugoročne posljedice ne samo na pojedince nego i na cijeli trgovački lanac, što se reflektira na ekonomsku održivost.

Pravni aspekti i odgovornost trgovaca

Važno je napomenuti da su trgovci zakonski obavezni kontrolirati rokove trajanja proizvoda i uklanjati one koji su neispravni. Ako se zbog zanemarivanja ovih propisa dogode zdravstvene posljedice, trgovci mogu biti i krivično i materijalno odgovorni. Kupci imaju pravo tražiti povrat novca ili zamjenu, kao i prijaviti inspekciji nepravilnosti. Također, u nekim slučajevima može se tražiti i naknada štete.

Savjeti za potrošače: Kako se zaštititi?

- Uvijek provjerite datum roka trajanja prije kupnje!

- Obratite pažnju na izgled i miris proizvoda.

- Čuvajte hranu pravilno – poštujte upute za skladištenje.

- Prije konzumacije, posebno kod osjetljivih proizvoda poput mesa i mliječnih proizvoda, obavezno provjerite rok.

- U slučaju sumnje, proizvod nemojte konzumirati i prijavite trgovini ili inspekciji.

Anketa portala Dalmacija Danas

Koliko često provjeravate rok trajanja proizvoda prije nego što ga stavite u košaricu?

Upitali smo nekoliko sugovornika u trgovini paze li oni na rok trajanja proizvoda.

- Uvijek gledam rok jer sam već jednom kupio jogurt kojem je istekao. Od tada pazim na sve - rekao nam je Ante K.

- Nikad ne gledam, iskreno. Ako nešto izgleda normalno, mislim da je u redu - kaže nam Marija B.

