Šok za vlasnike na Marjanu: Stigle prve odbijenice sa suda, rušenje sve izglednije

Nakon pravomoćnih presuda kojima je odbijena legalizacija bespravno izgrađenih objekata u Park-šumi Marjan, stigle su i prve presude Visokog upravnog suda Republike Hrvatske kojima su odbijene žalbe na rješenja Državnog inspektorata o uklanjanju nezakonito izgrađenih građevina na zaštićenom području.

Na to su upozorili iz Društva Marjan, istaknuvši kako su donesene odluke važan korak u provedbi zakona i zaštiti Park-šume Marjan.

Posebno izdvajaju dijelove sudskih obrazloženja u kojima se navodi da je izvršenje inspekcijskog rješenja o uklanjanju bespravne gradnje uvijek u javnom interesu, kao i da se osoba koja živi u nezakonito izgrađenom objektu na posebno zaštićenom području ne može uspješno pozivati na zaštitu prava na dom jer je bila svjesna da je objekt izgrađen protivno zakonu.

Iz Društva Marjan smatraju da ove presude predstavljaju važan iskorak prema uspostavi reda u Park-šumi Marjan te dosljednoj provedbi zakona, bez mogućnosti daljnjih manipulacija u postupcima vezanim uz bespravnu gradnju.