Šok za navijače: Hrvatski dres proglašen najlošijim na svijetu

Ugledni sportski medij The Athletic objavio je uoči Svjetskog prvenstva rang-listu dresova svih 48 reprezentacija, od najboljih do najslabije ocijenjenih dizajna.

Prema njihovom izboru, najljepši dres turnira dolazi iz Gane, koja je zauzela prvo mjesto zahvaljujući upečatljivom dizajnu inspiriranom kente tkaninom, tradicionalnim simbolom ganskog tekstilnog nasljeđa.

Odmah iza Gane smjestili su se Brazil, Engleska i Njemačka, čiji su dresovi pohvaljeni kao uspješan spoj tradicije, retro estetike i modernog identiteta.

Na suprotnom kraju ljestvice našla se hrvatska reprezentacija, koja je rangirana na posljednje, 48. mjesto. Kritika The Athletica bila je posebno oštra prema dizajnu Nikeovog dresa, uz ocjenu da je eksperiment s prepoznatljivim crveno-bijelim kvadratićima loše izveden.

„Razumljivo je da se želi eksperimentirati s već poznatim dizajnom, ali u ovom slučaju to nije dobro prošlo. Kvadrati su premali, a središnji bijeli dio djeluje neprirodno i narušava cjelinu. Dojam je kao da je netko usputno uređivao dizajn i izgubio koncept“, navodi se u opisu, uz zaključak da dres ne ispunjava očekivanja.

Ni ostale reprezentacije nisu prošle bez kritika i pohvala. Kanada je, prema ocjeni, imala drugi najlošiji dres, dok su domaćini SAD smješteni na 26. mjesto, a Meksiko je zauzeo 17. poziciju.

Od reprezentacija iz regije, Bosna i Hercegovina našla se na 31. mjestu. The Athletic je njihov dres opisao kao iznenađujuće solidan, uz pohvale na kombinaciju boja i suptilne detalje, ali i kritiku prema prepoznatljivom logotipu brenda Kelme.

Na kraju ljestvice istaknuto je da upravo Gana prednjači po originalnosti, dok su europske i južnoameričke nogometne velesile visoko rangirane zahvaljujući kombinaciji tradicije i modernog dizajna.

🇬🇭 Ghana’s white jersey has been ranked No.1 out of all 48 nations heading into the 2026 World Cup - Nick Miller, The Athletic#AsaaseRadio #AsaaseNews | #AsaaseDigital pic.twitter.com/CNKs5Lk46b — Asaase 99.5 (@asaaseradio995) June 8, 2026