Šok za Hajduk! UEFA zatvara cijeli Poljud, Bijeli moraju platiti gotovo 100 tisuća eura

Hajduk je dobio novu tešku kaznu UEFA-e zbog događaja na utakmici protiv Ajaxa, odigranoj prošlog četvrtka na Poljudu u sklopu prvog kola Konferencijske lige. Europska nogometna organizacija donijela je odluku prema kojoj će splitski klub sljedeću domaću europsku utakmicu protiv Sint-Truidensea morati odigrati pred praznim tribinama, a uz to će platiti ukupno 96 tisuća eura novčanih kazni.

Kako je objavio HNK Hajduk, najstroža sankcija izrečena je zbog prekida utakmice izazvanog uporabom pirotehničkih sredstava.

Poljud će biti potpuno zatvoren

UEFA je odlučila da će Hajduk utakmicu trećeg kola Konferencijske lige protiv belgijskog Sint-Truidensea odigrati bez gledatelja. Kazna se odnosi na zatvaranje cijelog stadiona, što znači da Bijeli u tom europskom susretu neće moći računati na podršku svojih navijača s tribina.

Uz zatvaranje Poljuda, Hajduk je zbog pirotehnike kažnjen i s 80.000 eura.

UEFA je izrekla i dodatnu uvjetnu kaznu. U slučaju ponavljanja istih ili sličnih incidenata povezanih s uporabom pirotehničkih sredstava, splitskom klubu prijeti novo zatvaranje cijelog stadiona na jednoj od sljedećih europskih utakmica.

To nije jedina financijska sankcija koju je Hajduk dobio nakon utakmice s Ajaxom.

Zbog neprohodnih stepenica na tribinama UEFA je izrekla dodatnu kaznu od 16.000 eura, čime je ukupni novčani iznos narastao na 96.000 eura.

Osim financijskog tereta, Hajduk će tako ostati i bez podrške publike na važnoj europskoj utakmici.

Hajduk uputio ozbiljno upozorenje navijačima

Nakon što je zaprimio službenu odluku UEFA-e, klub se javno obratio navijačima i pozvao ih na odgovorno ponašanje na svim budućim europskim susretima.

„Svim navijačima jasno poručujemo – u idućim europskim utakmicama, kako gostujućim tako i domaćim, suzdržite se od bilo kakvih nepoželjnih ponašanja koja mogu nanijeti ogromnu štetu Klubu, kako financijsku tako i reputacijsku“, poručili su s Poljuda.

Iz Hajduka su naglasili kako žele da klub i njegovi navijači u Europi budu prepoznati po pozitivnim primjerima i sportskim uspjesima, a ne po incidentima i kaznama.

„U nadi da ćemo svi skupa opet doživjeti velike europske pobjede, budimo pozitivni primjer po kojem će nas Europa pamtiti“, zaključili su iz Hajduka.