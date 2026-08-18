Šok u zagrebačkom parku: 82-godišnjak uhićen zbog sumnje da je masturbirao pred maloljetnicima

U jednom parku u zagrebačkom Prečkom u srijedu, 12. kolovoza, dogodio se incident zbog kojeg je intervenirala policija. Građani su u večernjim satima primijetili starijeg muškarca koji je, prema prijavi, masturbirao u prisutnosti maloljetne djece.

Dio građana snimio je muškarca, a snimka se potom pojavila u Facebook grupi koja okuplja stanovnike Prečkog. U objavama su se građani pitali je li muškarac nakon događaja pronađen i uhićen.

Iz zagrebačke policije potvrđeno je da su oko 19.50 sati zaprimili dojavu o događaju. Građani koji su se nalazili u parku u međuvremenu su sami zadržali muškarca kako se ne bi udaljio prije dolaska policije.

Policija ga uhitila u parku

Policijski službenici stigli su na mjesto događaja oko 20.25 sati, nakon čega su muškarca uhitili i odveli u službene prostorije na kriminalističko istraživanje.

Policija je utvrdila da je riječ o 82-godišnjaku te je kriminalističkim istraživanjem utvrđena osnovana sumnja da je u parku počinio kazneno djelo koje mu se stavlja na teret.

Nakon dovršenog kriminalističkog istraživanja 82-godišnjak je u zakonskom roku predan pritvorskom nadzorniku.

Protiv njega je podnesena kaznena prijava Općinskom kaznenom državnom odvjetništvu u Zagrebu.