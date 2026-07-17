Šok u splitskom SDP-u: Predsjednik Sandro Glumac podnio neopozivu ostavku nakon manje od tri mjeseca

Sandro Glumac podnio je neopozivu ostavku na dužnost predsjednika Gradske organizacije SDP-a Split, manje od tri mjeseca nakon što je 18. travnja preuzeo njezino vodstvo.

Vijest je objavio u kratkom priopćenju u kojem nije naveo razloge svoje odluke.

– Obavještavam javnost da podnosim neopozivu ostavku na dužnost predsjednika Gradske organizacije SDP-a Split. Odluku sam donio nakon temeljitog promišljanja te je ona konačna i neopoziva. Na aktualnu situaciju i okolnosti koje su prethodile ovoj odluci neću davati komentare niti dodatne izjave – poručio je Glumac.

Zahvalio je svim članicama i članovima stranke, suradnicima te građanima na ukazanom povjerenju, suradnji i podršci tijekom obnašanja dužnosti predsjednika splitskog SDP-a, prenosi Slobodna Dalmacija.

Glumac nije otkrio što je dovelo do njegova odlaska s čela gradske organizacije, pa za sada ostaje nepoznato što je razlog njegova iznenadnog povlačenja.

Njegova ostavka dolazi u trenutku kada je u tijeku reorganizacija stranke na razini Splitsko-dalmatinske županije. Na čelo županijske organizacije nedavno je izabran trogirski gradonačelnik Ante Bilić, a za njegove zamjenike izabrani su saborska zastupnica i gradonačelnica Supetra Ivana Marković te makarski gradonačelnik Zoran Paunović.

Za sada nije poznato tko će preuzeti vođenje splitskog SDP-a niti kada će biti izabran novi predsjednik gradske organizacije.