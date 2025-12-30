Close Menu

Šok u dalmatinskom gradu: 49-godišnji Španjolac provalio u prostor i oteo skupe uređaje i novac

Brzo je uhićen

U Šibeniku je u razdoblju od 28. do 29. prosinca zabilježena teška krađa u poslovnom prostoru 39-godišnjakinje. Osumnjičen je 49-godišnji državljanin Španjolske, koji je navodno provalio u prostor i otuđio uređaje za stiliziranje kose te novac u iznosu od 4.200 eura. Ukupna materijalna šteta procjenjuje se na 5.550 eura.

Tijekom kriminalističkog istraživanja, na temelju naloga Županijskog suda u Šibeniku, policija je 29. prosinca obavila pretragu apartmana u Brodarici, gdje je osumnjičenik boravio, i pronašla veći broj uređaja za stiliziranje kose te novac.

Protiv muškarca bit će podnesena kaznena prijava nadležnom državnom odvjetništvu, a u zakonskom roku bit će predan pritvorskom nadzorniku Policijske uprave šibensko-kninske, priopćila je PU Šibensko-kninska. 

