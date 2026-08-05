ŠOK NAKON PRIČE KOJA JE GANULA HRVATSKU Kujica koju je udomila kći Gorana Višnjića vraćena u azil

Priča o malenoj kujici Lou, jednoj od životinja spašenih iz stravičnih uvjeta na području Učke, dobila je neočekivan i tužan nastavak. Nakon medijski popraćenog udomljavanja, Lou je vraćena u riječki azil, gdje ponovno čeka priliku za trajni dom. Lou je javnost upoznala nakon reportaže u kojoj je predstavljeno njezino udomljavanje. Kujicu je iz azila odlučila uzeti 19-godišnja Lana Lourdes Rupić, aktualna Kraljica Hrvatske i kći poznatog hrvatskog glumca Gorana Višnjića, piše Fiuman.

Mlada studentica tada je ispričala da ju je Lou osvojila već pri prvom susretu. Malena, izrazito pothranjena kujica prišla joj je posljednja i sklupčala joj se u krilu "poput buhtlice". Lana je nakon toga, kako je kazala, znala da iz azila neće otići bez nje. U medijskim istupima govorila je i o važnosti odgovornog udomljavanja te poručivala da životinje nisu predmeti koje se može ostaviti kada vlasnicima više ne odgovaraju. Još prije nekoliko tjedana bila je predstavljena kao vlasnica dviju udomljenih kujica, Rije i Lou, te zaštitno lice kampanje protiv napuštanja kućnih ljubimaca.

"Preko noći se sve promijenilo"

Početkom kolovoza iz Azila za pse Društva za zaštitu životinja Rijeka stigla je objava koja je iznenadila brojne građane. Volonteri su naveli da se isprva činilo kako je Lou pronašla svoje ljude, ali da se situacija iznenada promijenila. Umjesto završetka postupka i ispunjavanja ugovora o udomljavanju, malena kujica ponovno je stigla u azil. Posebno ih je pogodila činjenica da Lou iza sebe već ima teško iskustvo. Spašena je iz slučaja na Učki, gdje je pronađeno 47 živih pasa koji su bili izgladnjeli, bolesni, ranjeni i godinama zanemarivani. U kući su naknadno pronađeni i deseci uginulih životinja.

"Lou je prekrasna mrvica. Traži svoje ljude, ovaj put za zauvijek", poručili su iz azila, piše Fiuman.

Razlog povratka nije objavljen

Zasad nije poznato zbog čega je Lou vraćena. Iz riječkog azila nisu objavili dodatne pojedinosti niti su naveli tko je donio konačnu odluku o njezinu povratku. Vijest je izazvala brojne reakcije na društvenim mrežama. Građani su izrazili razočaranje i nevjericu, posebno zato što je udomljavanje nedavno bilo predstavljeno kao sretan završetak priče o kujici koja je već preživjela teško zanemarivanje. Umjesto sigurnosti i trajnog doma, Lou se tako ponovno našla iza vrata azila. Volonteri se nadaju da će joj sljedeće udomljavanje doista biti posljednje te da će pronaći odgovorne ljude koji će joj pružiti dom i sigurnost – zauvijek.