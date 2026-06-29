Šok nakon odlaska s priprema: Livaja navodno već ima dogovoren novi klub?

Hrvatsku nogometnu javnost i dalje ne prestaje iznenađivati razvoj događaja nakon što je Marko Livaja napustio pripreme Hajduka poslije verbalnog sukoba s trenerom i sportskim direktorom.

Samo dan nakon jednog od najvećih potresa na Poljudu posljednjih godina pojavila se nova informacija o budućnosti najboljeg igrača Bijelih. Kako piše Germanijak, Livaja navodno već ima dogovoren odlazak u Ujedinjene Arapske Emirate, iako identitet kluba zasad nije poznat.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Prema istom izvoru, jedan bogati emiratski klub želi dovesti bivšeg hrvatskog reprezentativca, koji bi ondje otišao bez odštete, uz vrlo izdašan financijski ugovor.

Livaja je tijekom četiri godine na Poljudu izrastao u jednog od najvećih ljubimaca navijača i simbol novog Hajduka. Bio je predvodnik momčadi na terenu, a njegova popularnost odavno je nadilazila nogometne okvire. Klub je zahvaljujući njegovu statusu prodao tisuće dresova, dok je napadač postao idol brojnih mladih navijača.

Njegov učinak u bijelom dresu dovoljno govori o tome kakav je trag ostavio. U 202 službena nastupa postigao je 104 pogotka i upisao 50 asistencija, čime se svrstao među deset najboljih strijelaca u povijesti Hajduka.

Hoće li karijeru doista nastaviti u Ujedinjenim Arapskim Emiratima, zasad nije službeno potvrđeno, no prema pisanju Germanijaka, takav scenarij trenutačno je vrlo izgledan.