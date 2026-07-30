Šok na novom igralištu u Splitskoj: Pred očima djece i roditelja odlomila se konstrukcija, dijete završilo u bolnici

Novo uređeno igralište u Splitskoj na otoku Braču, koje je trebalo biti mjesto igre, sporta i druženja djece i mladih, našlo se u središtu pažnje nakon ozbiljnog incidenta. Prema informacijama koje smo ranije objavili, tijekom večeri se srušio košarkaški koš, a konstrukcija je pala na dijete koje se nalazilo u blizini.

Dijete je nakon nesreće zbrinuto te je prevezeno u splitsku bolnicu, gdje mu je pružena liječnička pomoć. Za sada nema službenih detalja o težini ozljeda.

- Pao je koš na dijete. Odvela ga hitna ali pri svjesti je. Udrio ga obruč u ključnu kost - doznajemo od mještana.

Posebnu zabrinutost izazvala je činjenica da se događaj zbio na igralištu koje je nedavno uređeno i predstavljeno kao novi prostor za djecu i mlade. Igralište je zamišljeno kao moderno mjesto za rekreaciju i provođenje slobodnog vremena, no nakon nesreće otvoreno je pitanje sigurnosti postavljene opreme.

Nadležne službe trebale bi utvrditi sve okolnosti događaja, uključujući uzrok pada konstrukcije i je li sportska oprema bila tehnički ispravna.