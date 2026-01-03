Šok na Drveniku Velikom: pas ugrizao dječaka, završio u bolnici

Predsjednica Mjesnog odbora Drvenik Veliki, Lovorka Kostović Čilić, uputila je putem društvenih mreža apel vlasnicima pasa da u stambenim dijelovima otoka svoje ljubimce drže na povodcu.

Povod za apel je incident u kojem je, prema dostupnim informacijama, pas pasmine staford ugrizao dječaka, i to bez ikakve prethodne provokacije. Dijete je zbog zadobivenih ozljeda moralo potražiti hitnu medicinsku pomoć te je upućeno na daljnju terapiju.

„Ovakve situacije predstavljaju ozbiljnu prijetnju sigurnosti djece i svih mještana. Podsjećam da se psi u javnim prostorima u naseljima moraju držati na povodcu, a za opasne ili potencijalno opasne pse propisana je i uporaba brnjice, sukladno važećim lokalnim i nacionalnim propisima o držanju životinja“, poručila je Kostović Čilić.

Na kraju je zahvalila građanima na razumijevanju te pozvala vlasnike pasa da se odgovorno ponašaju i poštuju propise kako bi se u budućnosti spriječili slični incidenti.