Šok i tuga u Dalmaciji: Svećenik iznenada preminuo na otoku, imao je samo 60 godina

Tužna vijest stiže iz Zadarske nadbiskupije. U nedjelju, 8. studenoga, iznenada je preminuo don Zbignew Jacek Korcz, svećenik Zadarske nadbiskupije, u 61. godini života i 25. godini svećeništva.

Kako je izvijestila Zadarska nadbiskupija, don Zbignew preminuo je na otoku Molatu, gdje je obavljao svećeničku službu.

Tijekom svojeg svećeničkog djelovanja služio je u brojnim župama diljem Zadarske nadbiskupije, među kojima su Zadar – Plovanija, Zadar – Bili Brig, Korlat, Popovići, Rodaljice, Tkon, Zadar – Stanovi, Pag, Zadar – Belafuža te otočne župe Molat, Brgulje i Zapuntel.

„Dragi don Zbignew, počivaj u miru Božjem!”, poručili su iz Zadarske nadbiskupije u oproštajnoj objavi.

Informacije o vremenu i mjestu posljednjeg ispraćaja bit će objavljene naknadno, priopćili su iz Nadbiskupije.