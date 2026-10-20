Sociolog upozorio nakon sramotnih scena u Splitu: "Jedino reagirate brzo kada se oči međunarodne javnosti okrenu prema tome"

Novi detalji o incidentima koji su obilježili navijački korteo Torcide uoči utakmice Hajduka i Ajaxa na Poljudu izneseni su u emisiji "U mreži Prvog" Hrvatskog radija. Zamjenik glavnog ravnatelja policije Damir Barić otkrio je podatke o osobama koje policija sumnjiči za poticanje na nasilje i mržnju, ali i o njihovoj ranijoj evidentiranosti zbog različitih kaznenih djela i prekršaja. Prema njegovim riječima, policija je dosad identificirala 23 osumnjičenika, a čak 12 njih trenutačno nije dostupno nadležnim tijelima.

Čak 212 kaznenih i 426 prekršajnih prijava

Posebno se ističe podatak koji je Barić iznio govoreći o ranijim prijavama identificiranih osoba. Naime, 23 osumnjičenika imaju ukupno 212 prijava za kaznena djela te 426 prekršajnih prijava, odnosno čak 638 prijava.

Među kaznenim djelima za koja su ranije prijavljivani nalaze se imovinski delikti, ali i djela povezana s oružjem i drogom. Od ukupnog broja identificiranih, devetorica su trenutačno u istražnom zatvoru, jedna osoba već izdržava zatvorsku kaznu, dok je jedan maloljetnik pušten uz mjeru opreza, odnosno zabranu dolaska na nogometne utakmice. Za preostalih 12 osumnjičenika policija i dalje traga.

Riječ je o osobama koje se sumnjiči za kazneno djelo javnog poticanja na nasilje i mržnju iz članka 325. Kaznenog zakona.

Tijekom četiri dana zabilježeno šest navijačkih sukoba

Barić je pojasnio i kako je izgledala policijska operacija tijekom dolaska Ajaxovih navijača u Split. Osiguranje visokorizične utakmice trajalo je četiri dana, od utorka, kada su počeli pristizati prvi gostujući navijači, do petka navečer, kada su posljednji napustili Hrvatsku. U tom razdoblju evidentirano je šest navijačkih sukoba. Policija je tri uspjela spriječiti, dok je u preostala tri slučaja intervencijom brzo uspostavljen javni red i mir. Ukupno su dvije osobe zadobile lakše tjelesne ozljede. Na sam dan utakmice nije bilo međusobnih navijačkih sukoba, no problematični su bili povici tijekom kortea te uporaba pirotehnike na stadionu.

Sociolog upozorio na opasne poruke

O događajima je govorio i sociolog sa Sveučilišta u Zadru te bivši član Nadzornog odbora Hajduka Krešimir Krolo, koji smatra da je potrebno razlikovati uobičajene elemente navijačke subkulture od otvorenog veličanja nacističke i fašističke ideologije. Prema njegovu mišljenju, navijačke provokacije i rituali nisu nova pojava, ali spominjanje Ane Frank, Auschwitza i Adolfa Hitlera ne može se opravdavati navijačkom tradicijom.

Krolo je upozorio i na potrebu dosljednijeg društvenog odgovora na takve događaje, umjesto reakcija koje postaju intenzivne tek kada incidenti izazovu međunarodnu pozornost. Smatra i da bi Hajduk, iako ne može preuzeti odgovornost za sve postupke svojih navijača, trebao zauzeti jasniji vrijednosni stav prema neprihvatljivim porukama na stadionu i oko njega.

Bivši djelatnik SOA-e i sigurnosni stručnjak Bruno Pavić istaknuo je kako policija može raspolagati informacijama o kretanju navijačkih skupina i planiranim koreografijama, ali je znatno teže predvidjeti što će pojedinci izvikivati. Dodatni izazov predstavlja dokazivanje individualne odgovornosti, budući da samo prisutnost neke osobe na određenom mjestu nije dovoljna za dokazivanje njezina sudjelovanja u kaznenom djelu. Pavić je kao jedan od ključnih problema izdvojio dugotrajnost sudskih postupaka. Smatra da nije nužno pooštravati kazne, nego osigurati učinkovitije i brže postupanje pravosuđa.

Policija oduzela gotovo 900 pirotehničkih sredstava

Barić je iznio i podatke o postupanju policije tijekom prvih devet mjeseci ove godine. Oduzeto je ukupno 891 pirotehničko sredstvo, dok ih je u istom razdoblju prošle godine bilo 475. Istodobno je broj događaja evidentiranih prema Zakonu o sprječavanju nereda na sportskim natjecanjima smanjen za približno 20 posto. Unatoč tome, incidenti u Splitu ponovno su otvorili pitanje odgovornosti pojedinaca, navijačkih skupina i institucija te učinkovitosti sustava u sprječavanju govora mržnje na sportskim događajima.