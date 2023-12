SOBIN I BABAN ODUŠEVILI DJECU I RODITELJE PREDSTAVOM ZA DJECU "ŠAPICE" Ovacije na premijeri, a sada stiže u Split i na dalmatinsku turneju

Izuzev Splita, "Šapice" će nastaviti svoj put po Dalmaciji izvedbama u sljedećim gradovima:

Ploče - 9.12. u 11 h

Stari Grad - 12.12. u 11:30 h

Hvar - 13.12. u 10:30 h

Gradac - 19.12. u 12 h

Podgora - 19.12. u 16 h Prekrasna, poučna i dojmljiva predstava za djecu "Šapice" nastala je prema istoimenoj knjizi za djecu koja je vrlo brzo postala književni hit iz pera talentiranog kazališnog, televizijskog i filmskog glumca Slavka Sobina. Unatoč njegovom iznimnom umjetničkom talentu i perfekcionizmu kojem uvijek teži, popularnost ove slikovnice iznenadila je, budući je knjiga za djecu Šapice preko noći osvojila na tisuće mališana a njezini glavni likovi Dona i Mrš postali su miljenici dječjih srca.

"Šapice" su divna i poučna priča o važnosti prijateljstva, toleranciji i prihvaćanju drugačijih te je u pripremi čak peti nastavak, što samo potvrđuje njihovu popularnost.

Na veliku radost mališana, ovih božićnih blagdana, njihovi omiljeni likovi Dona i Mrš oživjeli su

na kazališnim daskama i poklonit će im sasvim posebno kazališno iskustvo.

Kroz igru i pjesmu, glumci Katarina Baban i Slavko Sobin prenijet će predivne poruke ove priče, prikladne posebno u božićno vrijeme, a koje su je i učinile jednom od najpopularnijih knjiga za djecu u posljednje tri godine.

Kad se jednog dana, pred sam Božić, na ulici sretnu dva psa – jedan mali, ulični, ničiji i sretan s onim što nema i jedan kućni, dobro odgojen, nezadovoljan s onim što ima bit će to početak jednog velikog prijateljstva.

Prijateljstvo, tolerancija i prihvaćanje drugačijih vrijednosti smisao su života ili bi to barem trebali biti. To je ono što će mališani moći naučiti iz ove predstave, a odrasli se prisjetiti, ako su kojim slučajem zaboravili.

Predstava za djecu "Šapice" nastala je u koprodukciji B GLAD Produkcije i KD "Vatroslav Lisinski" prema autorskom tekstu Slavka Sobina a u režiji Slavka Sobina i Katarine Baban.

ULAZNICE

ONLINE na www.teataruzmore.com i www.entrio.hr

blagajna u Lori (pon-pet 16-19h)

knjižara-papirnica PAPIRKO (Pu t Brodarice 4, Split pon-pet 7:30-20h i sub 8-19h)

Dancing Bear (Dioklecijanova 6)