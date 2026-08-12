"SNJEŽNA KRALJICA" STIŽE U OMIŠ Andersenova bajka dobiva gusarski zaokret, a u priču ulaze i omiški gusari

U sklopu 37. Omiškog kulturnog ljeta, Gradsko kazalište Mali princ Omiš u nedjelju u 19:30 sati u Ilirskom sjemeništu donosi predstavu "Snježna kraljica", nastalu prema bezvremenskoj bajci Hansa Christiana Andersena. Predstava je namijenjena svim generacijama, a omiška publika imat će priliku vidjeti i posebno, lokalno obojeno uprizorenje poznate priče. Organizatori najavljuju pravu obiteljsku kazališnu avanturu, ali i priliku za bijeg od ljetnih vrućina jer će se predstava održati u potpuno klimatiziranoj dvorani Ilirskog sjemeništa.

Priča o ljubavi koja može rastopiti i najhladniji led

"Snježna kraljica" donosi bezvremensku priču o prijateljstvu, ljubavi, dobroti i snazi zajedništva, ali i o borbi dobra protiv zla. U središtu priče nalazi se zlokobno ogledalo koje sve što je dobro i lijepo prikazuje kao ružno i bezvrijedno. Kada njegov djelić dospije u Kayevo oko i srce, dječak postaje hladan, sebičan i udaljen od svega što je nekoć volio.

Nasuprot ledenoj moći Snježne kraljice stoji hrabra Gerda, koja kreće na dug i opasan put kako bi pronašla Kaya. Njezina potraga postaje priča o nesebičnosti i odanosti te dokaz da toplina ljudskog srca može pobijediti i najhladniju zimu.

No, omiška verzija Andersenove bajke donosi i poseban kreativni zaokret. Cijeli drugi prizor predstave posvećen je omiškim gusarima, čime se svjetski poznata bajka povezuje s lokalnom poviješću, tradicijom i prepoznatljivim omiškim duhom.

Ivana Giove Župa u dvostrukoj ulozi

U glavnim ulogama publika će imati priliku gledati afirmirane dramske umjetnike i mlade omiške talente. Ivana Giove Župa nastupit će u dvostrukoj ulozi - kao moćna Snježna kraljica, ali i kao gusarski harambaša Krvava Mery. Hrabu Gerdu utjelovit će Danica Katunarić, dok će Mate Tavrić zaigrati Kaya, ali i soba Rudolfa. Scensku priču upotpunjuju i ostali glumci Malog princa te omiški talenti: Marijan Grbavac, Ana Vidošević, Gordana Kapić, Cvita Dobrota, Ivan Rubić, Milena Sebeledi, Danijela Matulić i Bruna Fistanić.

Predstavu je režirao Petar Buljević.

Broj mjesta je ograničen

Predstava "Snježna kraljica" održat će se u nedjelju u 19:30 sati u Ilirskom sjemeništu na adresi Glagoljaška 11 u Omišu. Cijena ulaznice iznosi pet eura, a ulaznice su dostupne putem sustava Entrio te na blagajni Centra za kulturu Omiš. Organizatori upozoravaju kako je broj mjesta ograničen te pozivaju zainteresirane da ulaznice osiguraju na vrijeme. U slučaju rasprodane dvorane naknadna kupnja ulaznica na ulazu neće biti moguća.

Omišane i njihove goste tako u nedjelju očekuje večer ispunjena bajkom, gusarima, avanturom i kazališnom čarolijom, uz pitanje koje prati Andersenovu priču od njezina nastanka - može li toplina srca doista rastopiti ledene okove?