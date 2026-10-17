Snimke iz Splita obišle svijet: BBC piše o skandiranju Hitleru i Auschwitzu, lijesu za Ajax i uhićenjima Torcidaša

Antisemitski i nacistički povici dijela Hajdukovih navijača uoči utakmice protiv Ajaxa privukli su pozornost i izvan hrvatskih granica. O događajima u Splitu izvijestio je britanski BBC, koji je opisao snimke skandiranja, navijačku povorku ulicama grada te reakcije policije, hrvatskih institucija i splitskog kluba.

Britanski medij posebno se osvrnuo na snimke na kojima skupina navijača spominje nacistički logor smrti Auschwitz i Adolfa Hitlera. U izvještaju je istaknuta i povorka prema Poljudu, na čijem se čelu nalazio žuti automobil s lijesom na krovu i natpisom „Ajax”.

BBC pritom objašnjava međunarodnoj publici da se amsterdamski klub povijesno povezuje sa židovskom zajednicom, zbog čega su antisemitske poruke izazvale dodatne osude.

Britanci pišu o uhićenjima i policijskoj istrazi

Prema informacijama koje je BBC dobio od splitske policije, zbog spornih povika pokrenuta je istraga, a dio osoba povezanih s incidentom već je uhićen.

Policija je, kako prenosi britanski medij, identificirala još nekoliko sudionika za kojima traga.

Slučaj je tako, osim sportskog, dobio i policijski epilog, a snimke koje su se proširile društvenim mrežama postale su predmet međunarodnog medijskog izvještavanja.

BBC prenio osudu Vlade i pučke pravobraniteljice

U članku su predstavljene i reakcije hrvatskih institucija.

BBC je prenio izjavu pučke pravobraniteljice Tene Simonović Einwalter, koja je događaje u Splitu opisala kao „manifestaciju mržnje i netolerancije”.

Britanski novinari osvrnuli su se i na priopćenje hrvatske Vlade objavljeno u četvrtak na društvenoj mreži X.

„Oštro osuđujemo neprihvatljivo skandiranje kojim se veliča nacistički režim, a koje je zabilježeno među dijelom navijača uoči današnje utakmice u Splitu. Takvo sramotno ponašanje predstavlja negaciju sporta i demokratskih vrijednosti koje moderna Hrvatska njeguje”, poručili su iz Vlade.

Posebno izdvojili Hajdukovu ispriku

BBC je izvijestio i o događajima na travnjaku Poljuda, gdje je Hajduk svladao Ajax rezultatom 2:1.

Međutim, pozornost britanskog medija privuklo je i ono što se događalo na tribinama. Susret je, navode, bio prekinut na približno deset minuta zbog uporabe pirotehnike.

Nakon utakmice Hajduk je objavio ispriku, a BBC je istaknuo da splitski klub u njoj nije izravno spomenuo antisemitske poruke.

„Kada se dogode situacije poput današnje, dužni smo se ispričati onima koji su došli na stadion bodriti momčad koja se nakon 16 godina vratila u europska natjecanja. Također se ispričavamo organizatoru natjecanja te upravi i igračima Ajaxa koji su svjedočili prizorima po kojima ne želimo da nas Europa pamti”, stoji u Hajdukovu priopćenju koje je prenio BBC.

Moguće sankcije i nadležnost UEFA-e

Britanski medij pojasnio je i koje su mogućnosti europske nogometne organizacije kada je riječ o kažnjavanju incidenata povezanih s nogometnim utakmicama.

UEFA nema izravnu nadležnost nad ponašanjem navijača na gradskim ulicama, izvan stadiona, ali može pokretati disciplinske postupke zbog događaja na tribinama i unutar stadionskog kompleksa.

Time se otvara pitanje mogućih posljedica za splitski klub zbog incidenata tijekom same utakmice.

Podsjetili i na svastiku na Poljudu 2015. godine

BBC se nije zadržao samo na posljednjim događajima. U širem prikazu problema diskriminacije u hrvatskom nogometu podsjetio je i na slučaj iz 2015. godine, kada je na travnjaku Poljuda tijekom kvalifikacijske utakmice Hrvatske i Italije bila iscrtana svastika.

Britanski medij prenio je i upozorenje pučke pravobraniteljice da nedovoljno odlučne reakcije na ranije incidente mogu pridonijeti njihovu ponavljanju.

„Nažalost, umjesto da se smanjuju i prestaju, ovakve se pojave slobodnije šire i intenziviraju. To ne iznenađuje jer su ranija slična ponašanja naišla na nedovoljnu reakciju visokih dužnosnika i nadležnih tijela”, izjavila je Simonović Einwalter.

Izvještavanje BBC-ja pokazuje da su događaji uoči utakmice Hajduka i Ajaxa prerasli lokalne okvire te postali tema i u međunarodnoj javnosti, pri čemu su u središtu pozornosti govor mržnje, postupanje nadležnih institucija i reakcija nogometnog kluba.