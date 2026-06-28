Snimka stara gotovo 40 godina probudila emocije: Hajdukova arhiva vraća u neko drugo vrime

Hrvatska je pobijedila Ganu i plasirala se u nokaut-fazu Svjetskog prvenstva. "Vatreni" su potpuno iskontrolirali utakmicu, a Hrvatsku je kapetanski predvodio Luka Modrić, uz golove Petra Sučića i Nikole Vlašića.

A na društvenim mrežama sve nas je ponovno podsjetilo na Hajduk. Danas, u splitskoj žegi, dok su Splićani ispunili gradska kupališta, "bijeli" su daleko od Splita, na austrijskim pripremama.

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Tako su na Facebook stranici Žrnovnica.hr objavili snimku staru gotovo 40 godina, točnije od 1. rujna 1988. godine, kada je Hajduk na početku sezone 1988./89. stigao na žrnovnički Pricvić odigrati prijateljsku utakmicu s Mosorom. Završilo je pobjedom Hajduka 1:0, ali to je u ovoj nostalgičnoj priči najmanje bitno.

Snimka iz arhive Marka Marina doista budi nostalgiju i sjetu. Mnoga su tu draga lica koja više nisu među nama. Vidi se sportski, tada se to zvalo tehnički direktor, Jurica Jerković, Hajdukov snimatelj Mile Gizdić, ali i Danko Rožić.

S klupe kombiniranu momčad vodi tadašnji pomoćnik Pere Nadoveze, Luka Peruzović, koji je stvarno faca, markantan s Ray-Ban naočalama. Do Luke Peruzovića sjedi trener vratara Ivan Katalinić. Dugo je "Kate" bio trener vratara, sve do osvajanja Hrvatskog kupa 1993. godine, kao njegova prvog trenerskog trofeja. Ubrzo će postati jedan od trenera s najdužim stažem na klupi, ali i s najviše uspjeha. Na klupi Mosora bio je Igor Vukman.

Krenulo se dobro, čak se potajno nadalo i tituli

Brojna su tu poznata lica, naravno u mnogo mlađim godinama. Primjećujemo Petra Bakotića, a uz Hajdukovu klupu na travi sjede tada mladi napadački lavovi i velike nade Joško Jeličić i Željko Brkić. Kapetan je Ivan Pudar, vidi se i Igor Jelavić, Frane Bučan, ali i pojačanje tog ljeta, Zvijezdan Pejović.

Uz Juricu Jerkovića sjede Branko Slivar iz Ferijalnog saveza, tada aktivan oko kluba, i novinar Slaven Alfirević. U to su vrijeme novinari putovali s momčadi i sjedili uz klupske čelnike, što danas djeluje gotovo nezamislivo.

A nije "bijele" baš išlo ni te 1988. godine. Doduše, krenulo se dobro, čak se potajno nadalo i tituli, no na kraju je odrađena prva godina drakonske kazne koju je zbog "slučaja suzavac" Hajduku odrezala UEFA. Osvojeno je treće mjesto u prvenstvu, što tada i nije bila mala stvar.