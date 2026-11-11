Snimka smrti Kristiana Periša izazvala novi preokret: DORH pokrenuo izvide, onome tko ju je pustio u javnost prijete tri godine zatvora

Državno odvjetništvo pokrenulo je izvide zbog curenja u javnost snimke videonadzora u Klinici za psihijatriju Sveti Ivan u slučaju smrti 32-godišnjeg muškarca, potvrđeno je to Dnevniku Nove TV.

Na snimci se vidi kako medicinski tehničari na izuzetno grub način sputavaju Kristiana Josipa Periša, pacijenta te zagrebačke Klinike, a njihova intervencija završava njegovom smrću.

Snimka se jutros pojavila na više profila i grupa na Facebooku te je tako postala dostupna široj javnosti, pa je DORH pokrenuo izvide zato što Kazneni zakon zabranjuje pravosudnim i policijskim dužnosnicima i službenicima te odvjetnicima i drugim sudionicima pravosudnih postupaka neovlašteno otkrivanje sadržaja izvidnih ili dokaznih radnji.

Predviđena kazna za to djelo je do tri godine zatvora.

Podsjećamo, premijer Andrej Plenković još jučer je rekao da je vidio snimku videonadzora postupanja medicinskih tehničara u toj ustanovi jer je to tražio, kao i da je dostupna na Facebooku.