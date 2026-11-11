Snimka smrti Kristiana Periša izazvala novi preokret: DORH pokrenuo izvide, onome tko ju je pustio u javnost prijete tri godine zatvora

Državno odvjetništvo pokrenulo je izvide zbog curenja u javnost snimke videonadzora u Klinici za psihijatriju Sveti Ivan u slučaju smrti 32-godišnjeg muškarca, potvrđeno je to Dnevniku Nove TV.
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Na snimci se vidi kako medicinski tehničari na izuzetno grub način sputavaju Kristiana Josipa Periša, pacijenta te zagrebačke Klinike, a njihova intervencija završava njegovom smrću.
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Snimka se jutros pojavila na više profila i grupa na Facebooku te je tako postala dostupna široj javnosti, pa je DORH pokrenuo izvide zato što Kazneni zakon zabranjuje pravosudnim i policijskim dužnosnicima i službenicima te odvjetnicima i drugim sudionicima pravosudnih postupaka neovlašteno otkrivanje sadržaja izvidnih ili dokaznih radnji.
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Predviđena kazna za to djelo je do tri godine zatvora.
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Podsjećamo, premijer Andrej Plenković još jučer je rekao da je vidio snimku videonadzora postupanja medicinskih tehničara u toj ustanovi jer je to tražio, kao i da je dostupna na Facebooku.