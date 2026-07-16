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Snimka se širi među Hrvatima! Došla je prvi put u Dubrovnik, a prizor koji je zatekla ostavio ju je bez riječi: "Ne mogu se načuditi..."

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Dubrovnik je još jednom privukao pažnju stranih posjetitelja, ovoga puta zahvaljujući videu jedne engleske turistkinje koji je izazvao pravu lavinu reakcija na društvenim mrežama.

Tijekom svog boravka u gradu snimila je snimku u kojoj opisuje dojmove iz stare gradske jezgre, a najviše ju je oduševio osjećaj sigurnosti, čistoća i uređenost grada te gostoljubivost lokalnog stanovništva.

"Znam da sam ovdje sa suprugom, ali bez problema bih došla i sama..."

Kako je istaknula u snimci, u Dubrovniku se osjećala toliko sigurno da bi ga bez problema posjetila i sama, iako je u ovom slučaju doputovala sa suprugom. "Znam da sam ovdje sa suprugom, ali bez problema bih došla i sama jer se osjećam potpuno sigurno", rekla je.

Posebno ju je iznenadilo što, kako je navela, u dubrovačkim ulicama nije doživjela neke od situacija koje turisti često susreću u velikim turističkim središtima, poput agresivnog nagovaranja prolaznika da uđu u restorane ili trgovine. Pohvalila je i odnos domaćina prema gostima, rekavši da su Hrvati među najpristojnijim ljudima koje je upoznala tijekom svojih putovanja.

"Svi su tako prijateljski nastrojeni", kazala je.

 

Osim sigurnosti i ljubaznosti, velik dojam na nju ostavila je i čistoća povijesne jezgre.

U videu pokazuje kamene ulice i detalje dubrovačke arhitekture, ističući kako su čak i manje uličice iznimno uredne. "Ne mogu se načuditi koliko je sve čisto, pod je tako čist, a istodobno izgleda tako starinski i autentično", poručila je.

Pažnju su joj privukli i detalji poput tradicionalnih uličnih svjetiljki, za koje je rekla da dodatno pridonose posebnoj atmosferi grada, piše Večernji list.

Inače, ovakvi pozitivni dojmovi stranih gostiju dolaze u vrijeme kada Hrvatska bilježi stabilne turističke rezultate. Prema podacima sustava eVisitor, u prvih šest mjeseci ove godine ostvareno je više od 7,6 milijuna dolazaka i 29,5 milijuna noćenja, što je na razini prošlogodišnjih rezultata. Među najposjećenijim destinacijama ponovno se ističe Dubrovnik, koji se uz Rovinj, Poreč, Zagreb i Split nalazi među vodećim hrvatskim odredištima prema broju ostvarenih noćenja.

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