Snimka s Pašmana izazvala burne reakcije: Policajac psa bacio s glisera, policija objasnila što se dogodilo

Društvenim mrežama proširila se snimka na kojoj se vidi policijski službenik kako uzima psa sa službenog glisera i baca ga u more. Snimka je izazvala brojne negativne reakcije, nakon čega se o cijelom slučaju oglasila Policijska uprava zadarska.

Policija je jučer oko 17:40 sati zaprimila dojavu o usidrenoj jedrilici koja je u uvali kod mjesta Kraj na otoku Pašmanu ometala kupače. Dolaskom do jedrilice policijski službenici zatekli su 37-godišnjeg hrvatskog državljanina i njegova psa.

Provjerom je utvrđeno da se za muškarcem tragalo zbog sumnje da je na području Karlovačke županije počinio kazneno djelo protiv braka, djece i obitelji.

Policija: Bacio se u more zajedno sa psom

Prema navodima policije, 37-godišnjak je tijekom postupanja počeo pružati aktivni otpor te se s broda bacio u more zajedno sa psom.

Policija tvrdi da se muškarac pritom neprimjereno ponašao prema životinji te da je psu nekoliko puta uronio glavu ispod površine mora.

Policajci su potom muškarca podigli na službeni gliser, gdje je, prema njihovim navodima, nastavio pružati otpor. Nekontrolirano je mahao rukama i nogama, fizički nasrnuo na policijske službenike te ih vrijeđao i omalovažavao. Uhićen je uz uporabu sredstava prisile.

Policajac uzeo psa i bacio ga u more

Pas je u međuvremenu sam skočio na policijski gliser. Upravo je trenutak koji je uslijedio zabilježen na snimci koja se proširila društvenim mrežama.

"U dogovoru s komunalnim redarom, koji se nalazio na obali, pas je pušten u more kako bi se izbjeglo nasukavanje plovila i mogući napad na policajce", navode iz PU zadarske.

Na snimci se vidi kako policajac uzima psa i baca ga s glisera u more. Prema tvrdnjama policije, životinju je potom prihvatio komunalni redar i preuzeo daljnju brigu o njoj.

Iz policije navode da su komunalnog redara radi zbrinjavanja psa pozvali još na početku postupanja prema 37-godišnjaku te da se tijekom događaja nalazio na kopnu u blizini službenog plovila.

Lakše ozlijeđeni policajac i 37-godišnjak

Uhićeni muškarac je alkotestiran te mu je utvrđena prisutnost alkohola u organizmu.

Nakon pregleda u Općoj bolnici Zadar utvrđeno je da su 37-godišnjak i jedan policijski službenik zadobili lakše ozljede.

Kriminalističko istraživanje nad 37-godišnjakom se nastavlja.