Snimka s Jadranske magistrale šokirala vozače: Na skuteru prevozio dasku gotovo širine prometnog traka

Na društvenim mrežama proširila se snimka nastala na području Makarske koja je izazvala brojne komentare i zabrinutost građana.

Na videu se vidi vozač skutera koji prometnicom prevozi veliku dasku (moguće da je riječ o SUP-u), pri čemu ona znatno izlazi iz gabarita vozila i zauzima dio prometnog traka. U trenutku mimoilaženja s drugim vozilima prizor djeluje posebno rizično, zbog čega su mnogi korisnici društvenih mreža upozorili na moguću opasnost za sve sudionike u prometu.

Ispod objave nizali su se brojni komentari, među kojima su se našle i duhovite opaske poput: "Ima viška dasku" i "Ne može se reći da mu fali daska". No, bilo je i onih koji su ozbiljno upozorili na ovakvo ponašanje te se zapitali: "Gdje je sad policija? Ovo ne može biti luđe."

Nije poznato kada je snimka nastala niti je li zbog ovog događaja reagirala policija, no prizor je još jednom otvorio pitanje sigurnosti u prometu tijekom turističke sezone, kada su ceste na Makarskoj rivijeri posebno opterećene.

Takav način prijevoza velikih predmeta na motociklu ili skuteru može predstavljati ozbiljan rizik, osobito na zavojitim prometnicama i u situacijama kada se vozila mimoilaze.