Snimka iz Splita pokrenula lavinu komentara: "Misle da su vrli katolici i domoljubi, umišljena stoka..."

Na stranici Prometne zgode i nezgode objavljena je snimka iz Splita na kojoj je zabilježen trenutak u kojem je vozač skutera usred vožnje odlučio odalamiti po kacigi dostavljača koji se našao pored njega u prometu.

Snimka je podigla prašinu na društvenim mrežama, pa su tako neki komentirali: "Ovo pokazuje kakav smo narod, kao nekakva umišljena stoka sitnog zuba, bahati koji misle da su bogomdani i vrli katolici, pa čak i misle da su ultra domoljubi, ali ipak ne, to su samo obični kreteni koji pokazuju drugima koji pošteno rade i zarađuju svoj krvavi kruh kakvi smo", "Nula od čovjeka", "Može se sramiti koliko je jadan", "Znao on voziti ili ne, ne opravdava udaranje nekog po glavi. Znači, uvijek postoje 'frajeri' i debili koji misle da su smiješni i da se svijet okreće oko njih".



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