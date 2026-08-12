Snimka iz dubine zbunila internet: Neobično "biće" može se pronaći i u Jadranu

Snimka nastala ispod površine mora kod Las Palmasa u Španjolskoj privukla je veliku pozornost na društvenim mrežama. Na prvi pogled izgleda poput golemog prozirnog crva ili prizora iz znanstvenofantastičnog filma, no iza neobičnog izgleda krije se fascinantan morski organizam koji se može pronaći i u Sredozemlju. Neobično stvorenje snimljeno je na dubini od oko osam metara, a riječ je o velikoj svjetlici, odnosno vrsti Pyrosoma atlanticum. Ono što posebno iznenađuje jest činjenica da ono što na snimci izgleda kao jedna velika životinja zapravo čini kolonija golemog broja sitnih organizama.

Izgleda kao jedna životinja, ali krije tisuće organizama

Svjetlice pripadaju planktonskim plaštenjacima, a njihovo cilindrično tijelo sastavljeno je od velikog broja sićušnih jedinki, takozvanih zooida, koje zajedno tvore koloniju i funkcioniraju kao svojevrsna cjelina. Upravo zbog takvog izgleda susreti s većim primjercima mogu biti poprilično zbunjujući za ronioce i kupače. Kolonije svjetlica mogu biti cilindričnog ili stožastog oblika, a kod različitih vrsta pirosoma zabilježene su kolonije golemih dimenzija. Znanstvena literatura navodi da pirosomi, ovisno o vrsti, mogu dosegnuti duljinu i do približno 20 metara.

Vrsta Pyrosoma atlanticum jedna je od najraširenijih predstavnika ove skupine. Živi u otvorenim morskim vodama, a zabilježena je i u Sredozemnom moru.

Noću pružaju spektakularan prizor

Ime pirosoma potječe od grčkih riječi za "vatru" i "tijelo", a razlog za to postaje očit kada ih se vidi tijekom noći.

Ovi organizmi poznati su po bioluminiscenciji, odnosno sposobnosti stvaranja svjetlosti. Kada su stimulirani, mogu proizvoditi upečatljivo plavo-zeleno svjetlucanje koje se širi kolonijom. Znanstvenici još istražuju sve detalje tog procesa. Istraživanja su pronašla bakterije iz roda Photobacterium u njihovim svjetlosnim organima, što podupire mogućnost da upravo simbiotske bakterije imaju važnu ulogu u stvaranju svjetlosti. Mehanizam bioluminiscencije kod Pyrosoma atlanticum ipak još nije potpuno razjašnjen.

Kreću se poput neobičnog podvodnog motora

Ni način na koji se svjetlice kreću nije ništa manje zanimljiv. Svaka od sitnih jedinki koje čine koloniju filtrira morsku vodu kako bi došla do hrane. Hrane se ponajprije fitoplanktonom i drugim sitnim česticama koje iz vode izdvajaju filtriranjem. Istodobno izbacivanje vode omogućuje cijeloj koloniji da se lagano pokreće kroz more svojevrsnim mlaznim pogonom.

Ipak, njihovo horizontalno kretanje uglavnom je ograničeno pa na položaj kolonija snažno utječu morske struje i druge oceanografske prilike. Zanimljivo je i da Pyrosoma atlanticum tijekom dana i noći može mijenjati dubinu na kojoj boravi. Istraživanja u Sredozemlju pokazala su da se veće kolonije noću približavaju površinskim slojevima bogatijima hranom, dok se tijekom dana mogu povući znatno dublje.

Neobičan stanovnik mora koji izgleda kao da nije s ovog planeta

Iako prizor goleme, prozirne i cilindrične mase koja lebdi kroz more može djelovati poprilično sablasno, riječ je o jednom od fascinantnijih primjera suradnje velikog broja jednostavnih morskih organizama. Snimka nastala kod Las Palmasa zato je ponovno privukla pozornost na životinju koju većina ljudi vjerojatno nikada neće vidjeti uživo. A posebno je zanimljivo što ovakva morska bića nisu rezervirana samo za udaljene oceane – pripadnici ove skupine žive i u Sredozemlju, dok Dnevnik.hr navodi da se velika svjetlica može pronaći i u Jadranu.