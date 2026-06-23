Snimka iz Dalmacije koja ledi krv u žilama, munja udarila u blizini dvaju mladih fotografa: "Srećom, sve je prošlo dobro"

Da biti storm chaser nije šala i nije bezopasno, pokazuje snimka nastala jučer na području brda Pomišljaj kod Bilica. Autor videa je Mate Potočki, član Crometeo tima, koji se ondje nalazio u trenutku kada se područjem približavalo grmljavinsko nevrijeme.

Prije nego što je i pomislio uhvatiti munju kamerom, ona je udarila vrlo blizu njega i ekipe koja se nalazila na terenu. Srećom, električno pražnjenje iz oblaka dogodilo se dovoljno daleko da nitko ne bude ozlijeđen.

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Braća koja su brzo postala omiljena u Crometeo zajednici

Braća Mate i Ante Potočki članovi su Crometeo tima i posljednjih su godina postali prepoznatljivi po odlascima u lov na oluje. Sa sobom redovito nose fotografsku i video opremu, a njihove snimke nevremena, oblaka, munja i dramatičnih atmosferskih pojava često izazovu velik interes javnosti.

U kratkom vremenu postali su omiljeni članovi zajednice zaljubljenika u meteorologiju, upravo zbog predanosti, entuzijazma i spremnosti da zabilježe prizore koje većina ljudi promatra iz sigurnosti svojih domova.

No jučerašnja situacija još je jednom pokazala da se iza atraktivnih fotografija i videosnimki krije i stvarna opasnost.

Nevrijeme zahvatilo i šibensko područje

Jučer poslijepodne grmljavinska nevremena zahvatila su dijelove Dalmacije, uključujući i šibensko područje. Upravo se na tom području nalazio i Mate Potočki, na brdu Pomišljaj kod Bilica.

U jednom trenutku munja je udarila vrlo blizu lokacije na kojoj su se nalazili. Iako je sve prošlo bez posljedica, prizor je bio dovoljno snažan podsjetnik da za vrijeme grmljavine nema potpuno sigurnog mjesta na otvorenom, osobito ne na vrhovima brda, uzvisinama i isturenim lokacijama.



Iskusni lovci na oluje znaju da se s lokacije snimanja treba povući prije nego se nevrijeme sasvim približi. Sigurnije lokacije su čvrste građevine ili zatvorena vozila, dok su brda, otvoreni prostori, obala, stabla, metalne konstrukcije i voda mjesta koja treba izbjegavati.

Kako procijeniti koliko je munja daleko?

Udaljenost udara munje može se okvirno procijeniti vrlo jednostavno: brojite sekunde od bljeska munje do zvuka groma.

Zvuk u zraku putuje približno 343 metra u sekundi, što znači da se udaljenost u kilometrima može okvirno izračunati tako da se broj sekundi podijeli s tri. Ako je između bljeska i groma prošlo 3 sekunde, munja je bila udaljena oko 1 kilometar. Ako je prošlo 9 sekundi, udaljenost je oko 3 kilometra.

Posebno je važno pravilo 30/30: ako od bljeska munje do groma prođe 30 sekundi ili manje, oluja je dovoljno blizu da predstavlja opasnost. Nakon posljednjeg zvuka groma treba pričekati najmanje 30 minuta prije povratka na otvoreno.

Drugim riječima, ako čujete grmljavinu, već ste u zoni u kojoj munja može udariti.

Što je “munja iz vedra neba”?

U narodu se često kaže “munja iz vedra neba”, a u meteorologiji se za sličnu pojavu koristi izraz bolt from the blue. Riječ je o munji koja može izaći iz bočnog ili gornjeg dijela olujnog oblaka, prijeći veliku udaljenost kroz relativno vedar zrak i zatim udariti u tlo daleko od glavnog područja oborine.

Takve munje posebno su opasne jer ljudi često misle da su sigurni ako se kiša još nije približila ili ako se oluja čini dovoljno dalekom. U stvarnosti, munja može udariti kilometrima od mjesta gdje pada kiša.

Posebno opasne mogu biti i takozvane pozitivne munje. One su rjeđe od uobičajenih negativnih pražnjenja, ali često nose snažnije električno pražnjenje, mogu trajati dulje i udariti dalje od jezgre oluje. Upravo zato se s grmljavinom ne treba igrati.

Što učiniti za vrijeme grmljavine?

Ako ste na otvorenom i čujete grmljavinu, odmah potražite sigurno sklonište. Najbolji izbor je čvrsta građevina s instalacijama ili zatvoreno vozilo s metalnim krovom. Automobil ne štiti zbog guma, nego zbog metalne konstrukcije koja struju odvodi oko putnika.

Treba izbjegavati vrhove brda, grebene, otvorena polja, plaže, rive, molove, usamljena stabla, metalne ograde, bicikle, motocikle, ribolovni pribor i boravak u vodi ili blizu vode. Nikako se ne treba sklanjati pod osamljeno stablo.

Ako ste u zatvorenom prostoru, izbjegavajte tuširanje, pranje posuđa, korištenje uređaja priključenih na struju i žičane telefone. Mobitel je siguran ako nije spojen na punjač.

Lov na oluje može donijeti spektakularne prizore, ali sigurnost uvijek mora biti na prvom mjestu. Snimka s Pomišljaja kod Bilica to je još jednom vrlo jasno pokazala.