Snimili smo posljednji trening Žiline uoči sutrašnjeg ogleda s Hajdukom

Hajduk sutra s početkom od 20 sati na Poljudu igra prvu utakmicu 1. kola kvalifikacija za Europsku ligu protiv slovačke momčadi MŠK Žilina.

Bijeli su uoči prvog susreta u novoj sezoni odigrali tri pripremne utakmice u Sloveniji te su u sva tri navrata upisali pobjedu. Momčad Gonzala Garcije svladala je Škendiju iz Sjeverne Makedonije, LNZ iz Ukrajine te na koncu slovenskog prvaka Celje.

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Žilinu vodi slovački stručnjak Pavol Stano, a njegova je momčad prošlu sezonu završila na četvrtom mjestu prvenstvene tablice. U okviru su priprema za novu sezonu odigrali četiri susreta u kojima su upisali tri remija i jedan poraz.

Bit će ovo drugi put da se Hajduk i Žilina susreću na europskom putu. U prvom navratu, 2009. godine, ova su dva kluba igrala 3. kolo kvalifikacija za Europsku ligu, a dalje je prošla Žilina s ukupnih 2:1.

Uzvratni susret u Žilini igrat će se 16. srpnja s početkom od 20:30.

Kako izgleda posljednji trening Žiline na Poljudu, donosimo u nastavku.