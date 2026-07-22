Close Menu

Snimili smo posljednji trening Pafosa uoči sutrašnjeg ogleda s Hajdukom

Bijeli će sutra od 21 sat odmjeriti snage s Pafosom

Nogometaši Hajduka u četvrtak s početkom u 21 sat na Poljudu igraju protiv ciparskog Pafosa prvu utakmicu 2. kola kvalifikacija za Europsku ligu.

Bijeli su u prethodnom kolu s ukupnih 3:2 svladali Žilinu. U prvoj utakmici momčad trenera Gonzala Garcije svladala je slovačku momčad s 2:0, dok je uzvrat u Žilini završio 2:1 pobjedom domaćina. 

Naš sljedeći suparnik prošlu sezonu završio je na četvrtom mjestu ciparske prve lige, a u kvalifikacije za Europsku ligu plasirao se osvojivši ciparski kup. Sezonu ranije Pafos je osvojio domaću ligu te je prošle sezone imao vrlo zapažen nastup u Ligi prvaka. Od travnja momčad vodi portugalski stručnjak Ricardo Sa Pinto

Pafosu će ovo biti prva službeni susret u novoj sezoni, a u pripremnom periodu odigrali su četiri utakmicu. Pobijedili su poljsku Cracoviju, remizirali s češkim Jablonecom te upisali poraze od poljske Jagiellonije i slovačkog Slovana. 

Kako izgleda posljednji trening Pafosa na Poljudu, donosimo u nastavku.

Pafos trening uoci Hajduka 20
GALERIJA
Kliknite za pregled

 

Moja reakcija na članak je...
Ljubav
0
Haha
1
Nice
0
What?
0
Laž
0
Sad
0
Mad
0