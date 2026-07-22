Snimili smo posljednji trening Pafosa uoči sutrašnjeg ogleda s Hajdukom

Nogometaši Hajduka u četvrtak s početkom u 21 sat na Poljudu igraju protiv ciparskog Pafosa prvu utakmicu 2. kola kvalifikacija za Europsku ligu.

Bijeli su u prethodnom kolu s ukupnih 3:2 svladali Žilinu. U prvoj utakmici momčad trenera Gonzala Garcije svladala je slovačku momčad s 2:0, dok je uzvrat u Žilini završio 2:1 pobjedom domaćina.

Naš sljedeći suparnik prošlu sezonu završio je na četvrtom mjestu ciparske prve lige, a u kvalifikacije za Europsku ligu plasirao se osvojivši ciparski kup. Sezonu ranije Pafos je osvojio domaću ligu te je prošle sezone imao vrlo zapažen nastup u Ligi prvaka. Od travnja momčad vodi portugalski stručnjak Ricardo Sa Pinto.

Pafosu će ovo biti prva službeni susret u novoj sezoni, a u pripremnom periodu odigrali su četiri utakmicu. Pobijedili su poljsku Cracoviju, remizirali s češkim Jablonecom te upisali poraze od poljske Jagiellonije i slovačkog Slovana.

Kako izgleda posljednji trening Pafosa na Poljudu, donosimo u nastavku.