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Snimili smo posljednji trening Hajduka uoči sutrašnjeg ogleda sa Žalgirisom

Bijeli će sutra od 21 sat odmjeriti snage sa Žalgirisom
Hajduk trening uoči Žalgirisa foto Mia 39

Hajduk sutra s početkom od 21 sat igra protiv Žalgirisa na Poljudu uzvratnu utakmicu 3. kola kvalifikacija za Konferencijsku ligu. 

Bijeli su u prvoj utakmici odigranoj prošlog četvrtak u Vilniusu pobijedili rezultatom 5:2. Dva je gola za Hajduk zabio Šego, a po jedan dodali su PajazitiDalisson Pukštas. Za domaću momčad golove su postigli Petković Capan

Nakon te utakmice Splićani su u nedjelju odigrali i prvenstveni susret s Istrom 1961 koji je završio rezultatom 2:2. 

Sudačka postava za utakmicu Hajduk - Žalgiris dolazi iz Njemačke. Glavni je sudac Matthias Jöllenbeck, pomagat će mu Dominik Schaal i Jonas Weickenmeier, a četvrti je sudac Tobias Reichel. VAR će sutkinja biti Katrin Rafalski, a asistent VAR sutkinje Robert Hartmann.

Evo kako je na posljednjem treningu Bijelih: 

Hajduk trening uoči Žalgirisa foto Mia 68
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