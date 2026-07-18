SNIMILI SMO MOJANKU Odlagalište se doslovno guši u smeću

Odlagalište Mojanka ponovno je u središtu političkog i komunalnog kaosa koji posljednjih dana potresa Sinj i cijelu Cetinsku krajinu. Dok se Miro Bulj i Blaženko Boban međusobno optužuju za neodgovornost, stanje koje smo snimili na terenu pokazuje nešto mnogo ozbiljnije – Mojanka se doslovno guši u smeću.

Gomile otpada prekrile su prostor odlagališta, a fotografije koje donosimo najbolje svjedoče o razmjerima problema koji se godinama prebacuje s jedne institucije na drugu. Dok političari raspravljaju o dozvolama, jamstvima i odgovornosti, otpad se nastavlja gomilati, a konačnog rješenja još nema.

Bulj kamionom smeća stigao pred Županiju

Sve je kulminiralo u srijedu kada je sinjski gradonačelnik Miro Bulj kamionom za prikupljanje otpada stigao pred zgradu Splitsko-dalmatinske županije u Splitu.

Od župana Blaženka Bobana zatražio je hitno rješenje nakon što je Državni inspektorat ponovno zatvorio Mojanku. Bulj tvrdi da je odlagalište, prema sporazumu Grada Sinja, Ministarstva i Fonda za zaštitu okoliša iz 2018. godine, trebalo ostati u funkciji sve dok se ne otvori Centar za gospodarenje otpadom u Lećevici.

Lećevica, međutim, još nije spremna za prihvat otpada.

"Zatvorili su odlagalište Mojanka, a Lećevicu nisu otvorili. Ne mogu građani i komunalna društva plaćati cijenu neispunjenih obveza Županije", poručio je Bulj.

Sinjski gradonačelnik tvrdio je da su Grad Sinj i Čistoća Cetinske krajine poduzeli sve potrebne korake, podnijeli žalbe i osigurali preduvjete za izdavanje privremene dozvole.

Policija spriječila istresanje otpada

Bulj je najavljivao kako bi otpad mogao istresti ispred zgrade Županije, no u tome ga je spriječila policija.

Kamionu nije dopušten ulazak na službeno parkiralište, a vozač je kažnjen zbog nepropisnog parkiranja. Bulj je potom održao obraćanje novinarima i otišao na sastanak s Bobanom, ali razgovor nije donio konkretno rješenje.

Nakon što je krenuo prema Sinju, Bulj se predomislio, vratio pred zgradu Županije i najavio potez kojim je dodatno zaoštrio cijelu situaciju. "Malo sam razmislio nakon što sam se provozao. Na svoju ću ruku otvoriti Mojanku. Na njoj će otpad moći odlagati samo Sinj, ali ne i Trilj, Hrvace, Dicmo i Otok. To radim na svoju odgovornost", rekao je. Ubrzo je donio službenu odluku kojom je omogućio da se otpad prikupljen isključivo na području Grada Sinja ponovno odlaže na Mojanku, sve do završetka žalbenog postupka i donošenja konačne odluke nadležnog ministarstva.

Mojanka otvorena, problem ostao

Bulj je svoju odluku obrazložio zaštitom javnog zdravlja, okoliša i normalnog funkcioniranja grada, posebno uoči Sinjske alke i blagdana Velike Gospe, kada u Sinj dolazi velik broj ljudi. "Smeće ne smije biti po ulicama Grada Sinja kada dolaze gosti za vrijeme Alke i Velike Gospe. To ne smijem dopustiti, pa makar ne bio gradonačelnik", poručio je.

Ustvrdio je i da Mojanka nikada nije imala uporabnu dozvolu, ali da je Grad Sinj izradio dokumentaciju i izgradio nove kazete kojima je povećan kapacitet odlagališta. Posebno je prozvao Županiju zbog Lećevice, tvrdeći kako se radi o projektu koji kasni više od dva desetljeća. Prema njegovim riječima, da je Centar za gospodarenje otpadom otvoren u najavljivanim rokovima, Mojanka bi već bila zatvorena i sanirana.

HDZ tvrdi da je dovoljan bio jedan potpis

Iz sinjskog HDZ-a iznijeli su potpuno drukčiju verziju događaja. Bulja su optužili da komunalni problem koristi za političku promociju te da Mojanka nije zatvorena zbog Županije, nego zbog nečinjenja Grada Sinja.

Tvrde kako Grad tijekom godine nije dostavio potrebnu bankovnu garanciju, koja je bila preduvjet za izdavanje trajne dozvole za odlaganje otpada do završetka sanacije. "Riječ je o administrativnom poslu koji traje svega nekoliko minuta i zahtijeva tek ovjeru potpisa kod javnog bilježnika", poručili su iz HDZ-a.

Bulja su optužili da je svjesno dopustio zatvaranje odlagališta kako bi uoči Alke i Velike Gospe pokrenuo politički sukob s državnom i županijskom vlasti. Mojanku su nazvali "spomenikom neispunjenih obećanja", upozorivši pritom i na zabrinutost stanovnika Brnaza i Turjaka zbog mogućeg utjecaja odlagališta na okoliš i zdravlje ljudi.

Bulj: "Jamstvo se odnosi samo na novi dio"

Bulj je odbacio takve optužbe. Gostujući na Hit radiju, ustvrdio je da se sporno financijsko jamstvo odnosi isključivo na novi dio odlagališta, a ne na stari dio Mojanke koji postoji još od sedamdesetih godina prošlog stoljeća.

Prema njegovim riječima, Županija, Fond, Ministarstvo i čelnici okolnih jedinica lokalne samouprave bili su upoznati s time da se čeka mišljenje Ministarstva o mogućnosti sukcesivnog financijskog jamstva. Tvrdi da ostali osnivači Čistoće Cetinske krajine nisu bili spremni sudjelovati u jamstvu, nakon čega je Grad Sinj prihvatio tu obvezu. Bulj upozorava i da bi Čistoća Cetinske krajine zbog Vladine uredbe do kraja srpnja mogla platiti oko 400 tisuća eura naknade, što bi moglo ugroziti poslovanje tvrtke i radna mjesta njezinih djelatnika.

Boban: "Performansima prebacuje odgovornost"

Župan Blaženko Boban ranije je odbacio Buljeve optužbe, poručivši kako sinjski gradonačelnik pokušava odgovornost za vlastite odluke prebaciti na druge.

"Kada Miro Bulj ostane bez odgovora na probleme u vlastitom gradu, ponovno poseže za predstavama, prijetnjama i ultimatumima", poručio je Boban. Naglasio je da zakoni i uredbe moraju vrijediti jednako za sve gradove i općine te ustvrdio da Buljevi javni nastupi ne mogu prikriti probleme u upravljanju Sinjem.

"Najlakše je doći u Split, vikati pred kamerama i prozivati druge. Puno je teže odgovorno voditi grad, donositi odluke na vrijeme i preuzeti odgovornost za njihove posljedice. Galama, ultimatumi i politički performansi možda donose naslovnice, ali ne rješavaju nijedan problem", poručio je Boban.

Dok se Bulj, Boban, HDZ, Županija i državne institucije prepiru oko toga tko je kriv, fotografije s Mojanke pokazuju posljedice dugogodišnjeg nerješavanja problema. Odlagalište je zatrpano otpadom, a prizori s terena ostavljaju malo prostora za političko uljepšavanje stvarnosti. Mojanka se doslovno guši u smeću, dok se odgovornost prebacuje između Grada Sinja, Županije, Ministarstva, Fonda i ostalih osnivača komunalnog društva. Bulj je odlagalište privremeno otvorio za otpad iz Sinja i time spriječio da smeće ostane na gradskim ulicama. No riječ je tek o privremenom potezu.

Bez konačne odluke Ministarstva, rješavanja dokumentacije, dogovora svih osnivača Čistoće Cetinske krajine i završetka Centra za gospodarenje otpadom Lećevica, Mojanka će i dalje ostati simbol sustava koji godinama ne uspijeva riješiti jedan od najvećih komunalnih problema Cetinske krajine.