Nepovoljne vremenske prilike stvaraju velike probleme u cestovnom prometu diljem Hrvatske. Snijeg i susnježica mjestimice padaju u unutrašnjosti zemlje, dok jak vjetar u priobalju otežava promet te je doveo do zatvaranja pojedinih važnih prometnih pravaca. Kolnici su mjestimice mokri, vlažni i skliski, a zbog niskih temperatura postoji opasnost od poledice, osobito na mostovima i nadvožnjacima. Dodatne probleme vozačima ponegdje stvara i magla.
Zatvoren dio autoceste A1
Zbog jakog vjetra za sve skupine vozila zatvorene su:
- Autocesta A1 između čvorova Sveti Rok i Posedarje
- Dionica Jadranske magistrale (DC8) između Karlobaga i Svete Marije Magdalene
Preporučeni obilazak za osobna vozila na zatvorenoj dionici autoceste A1 vodi preko Zatona Obrovačkog i Gračaca, dok se ostale skupine vozila preusmjeravaju cestama preko Kistanja, Knina i Gračaca.
Ograničenja na Paškom mostu i omiškoj obilaznici
Samo za osobna vozila otvorene su sljedeće prometnice:
- Autocesta A6 Rijeka – Zagreb između čvorova Delnice i Kikovica
- Jadranska magistrala između Novog Vinodolskog i Senja
- Državna cesta DC25 Brušane – Karlobag
- Državna cesta DC27 Gračac – Donji Karin
- Državna cesta DC54 Maslenica – Zaton Obrovački
- Paški most (DC106)
- Omiška obilaznica (DC553)
Za ostale skupine vozila na zatvorenoj dionici autoceste A6 obilazak je državnom cestom DC3.
Vozačima upućeno upozorenje
Zbog otežanih uvjeta na cestama vozačima se savjetuje da brzinu i način vožnje prilagode trenutačnim vremenskim prilikama, održavaju sigurnosni razmak između vozila te na put ne kreću bez obvezne zimske opreme. Prije polaska na put preporučuje se provjeriti aktualno stanje u prometu jer se zabrane i ograničenja mogu mijenjati ovisno o vremenskim uvjetima.