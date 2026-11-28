Nepovoljne vremenske prilike stvaraju velike probleme u cestovnom prometu diljem Hrvatske. Snijeg i susnježica mjestimice padaju u unutrašnjosti zemlje, dok jak vjetar u priobalju otežava promet te je doveo do zatvaranja pojedinih važnih prometnih pravaca. Kolnici su mjestimice mokri, vlažni i skliski, a zbog niskih temperatura postoji opasnost od poledice, osobito na mostovima i nadvožnjacima. Dodatne probleme vozačima ponegdje stvara i magla.

Zatvoren dio autoceste A1

Zbog jakog vjetra za sve skupine vozila zatvorene su:

Autocesta A1 između čvorova Sveti Rok i Posedarje

Dionica Jadranske magistrale (DC8) između Karlobaga i Svete Marije Magdalene

Preporučeni obilazak za osobna vozila na zatvorenoj dionici autoceste A1 vodi preko Zatona Obrovačkog i Gračaca, dok se ostale skupine vozila preusmjeravaju cestama preko Kistanja, Knina i Gračaca.

Ograničenja na Paškom mostu i omiškoj obilaznici

Samo za osobna vozila otvorene su sljedeće prometnice:

Autocesta A6 Rijeka – Zagreb između čvorova Delnice i Kikovica

Jadranska magistrala između Novog Vinodolskog i Senja

Državna cesta DC25 Brušane – Karlobag

Državna cesta DC27 Gračac – Donji Karin

Državna cesta DC54 Maslenica – Zaton Obrovački

Paški most (DC106)

Omiška obilaznica (DC553)

Za ostale skupine vozila na zatvorenoj dionici autoceste A6 obilazak je državnom cestom DC3.

Vozačima upućeno upozorenje

Zbog otežanih uvjeta na cestama vozačima se savjetuje da brzinu i način vožnje prilagode trenutačnim vremenskim prilikama, održavaju sigurnosni razmak između vozila te na put ne kreću bez obvezne zimske opreme. Prije polaska na put preporučuje se provjeriti aktualno stanje u prometu jer se zabrane i ograničenja mogu mijenjati ovisno o vremenskim uvjetima.