Snijeg počeo u dijelovima BiH, na Dinari osjet hladnoće čak -9! Evo što nas čeka sutra

Subota je donijela nastavak stabilnog vremena uz dosta sunca. U drugom dijelu dana bilo je nešto visoke i srednje naoblake, a navečer je oblačnije bilo na dijelovima južnog Jadrana. Najviše dnevne temperature zraka bile su od 13°C ponegdje u višim predjelima Dalmatinske zagore do 21°C ponegdje na obali i otocima.

Dan je obilježila umjerena do jaka bura koja je najjače bila podno Velebita gdje je bilo olujnih udara. Ipak, bura nije stvarala veće probleme u cestovnom prometu.

Na samom kraju listopada evidentno je da je veći dio Dalmacije dobio više oborina od klimatološkog prosjeka. Taj višak ponegdje je prilično izražen pa je u mnogim mjestima palo više od dvostruko od klimatološkog prosjeka, a na nekim lokacijama i više od trostruko. Ipak, pojedine lokacije u sjevernoj Dalmaciji i na otocima primile su nešto manje oborine od prosjeka.

Po pitanju temperature zraka situacija je raznolika, ipak u većini područja listopad će završiti kao temperaturno prosječan ili malo topliji od prosjeka, usprkos hladnijem završetku mjeseca.

Zbog ciklone u višim predjelima troposfere koja se u noći na nedjelju premješta preko jugoistočne Europe, na jugu Dalmacije večer ima nešto vrlo slabe kiše, a u višim predjelima BiH pada snijeg. Tako se zabijelila Jahorina, a snijeg je iza 20 sati počeo padati u višim predjelima Blidinja.

Još više snijega očekuje se u nedjelju kada će povremeno padati u višim predjelima Like i Gorskog kotara, ali i Dinare, Kamešnice...

Upravo Dinara večeras bilježi najnižu temperaturu zraka u Hrvatskoj. Crometeo mjerna postaja na Sinjalu bilježi -3°C, a na Velikoj Duvjakuši je -2°C uz osjet hladnoće koji zbog bure pada do -9°C.

Još hladnije očekuje nas u nedjelju. Od jutra će biti više oblaka nego zadnjih dana. Uglavnom na jugu Dalmacije može biti malo kiše, iako vrlo malo oborine može povremeno biti u dijelovima srednje Dalmacije. No općenito, u najvećem dijelu Dalmacije zadržat će se suho. Na Dinari i Kamešnici te vrhovima Biokova povremeno može biti slabog snijega. Hladnije s najvišim dnevniim temperaturama od 12 do 18°C. Puhat će slaba do umjerena bura.

Prohladno vrijeme pratit će nas i cijeli sljedeći tjedan.